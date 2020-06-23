حسن اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با صحبتهای منصوریان در خصوص فرهاد مجیدی کاملا موافقم و به هیچ وجه منطقی نیست که از فرهاد مجیدی یا هر مربی دیگری در همان سال اول حضورش در تیمی مثل استقلال انتظار جام و قهرمانی داشت. باید به مجیدی فرصت کافی داد تا بتواند تفکراتش را در استقلال جا بیندازد و تیم خودش را به نمایش بگذارد.

وی افزود: با همه احترامی که برای فرهاد مجیدی قائل هستم باید بگویم این تیم، تیمِ استراماچونی است و اگر موفقیتی هم کسب نماید باید آن را به پای او نوشت. استراماچونی بود که توانست با یکی دو تغییر پست و یک تغییر سیستم از استقلال تیمی بسیار قوی، تهاجمی و قابل احترام بسازد که هواداران از نمایش‌های آن لذت می برند.

بازیکن پیشین آبی پوشان بیان داشت: فرهاد مجیدی از سرمایه های استقلال است و نباید با ایجاد توقع باعث شویم تا در این تیم سرمایه سوزی شود. متاسفانه در این زمینه یک تجربه هم داشتیم و دیدیم چطور علیرضا منصوریان که از سرمایه های ما در حوزه مربیگری بود با ندانم کاری، سوء مدیریت در باشگاه و ناآگاهی هواداران سوخت و از تیم دور شد. در حالی که اگر باشگاه استقلال آن زمان دچار سوء مدیریت نبود منصوریان می‌توانست تبدیل به یک مربی فوق العاده با نتایجی قابل تحسین در این تیم شود.

اشجاری در خصوص شمار نسبتا بالای مصدومان گفت: این همه بازیکن آسیب دیده خاص استقلال نیست و دیگر تیم‌ها هم با این بحران مواجه هستند. پرسپولیس هم یک بازیکن مصدوم از ناحیه رباط صلیبی داد تا همین استقلال و پرسپولیس روی هم ۳ رباط داده باشند. به اعتقاد من این موضوع باز می گردد به کمبود زمانی که سازمان لیگ برای شروع مسابقات در نظر گرفت. باتوجه به تعطیلی طولانی مدت به دلیل شیوع کرونا، باید مدت زمان بیشتری برای آماده سازی تیم ها در نظر گرفته می شد تا آسیب دیدگی‌ها کمتر می‌شد.

پیشکسوت فوتبال در خصوص از سرگیری دوباره فوتبال در کشور گفت: به شخصه موافق آغاز دوباره فوتبال بوده و هستم. خیلی از مشاغل خطرناک تر از فوتبال شروع به کار کرده‌اند و خطر فوتبال از خیلی از این مشاغل کمتر است. نباید روی فوتبال این همه حساسیت ایجاد کرد تا بازیکنان از نظر ذهنی دچار تشویش شوند. در این میان برخی‌ها هم بهانه گیری می‌کنند و دنبال به هم زدن فصل هستند.

وی با اشاره به مصاحبه‌های اخیر مالک دو باشگاه تراکتور و ماشین سازی گفت: روی صحبتم مستقیم با آقای زنوزی است. ایشان حالا که می بیند تراکتور شانسی برای قهرمانی ندارد دنبال بر هم زدن فصل است تا در هزینه‌های این فصلش هم صرفه جویی صورت گیرد. برای من سئوال است که چرا آقای زنوزی امروز وکیل همه تیم ها شده و به جز دو تیمی که مالکیت آن را بر عهده دارد از سوی چند تیم دیگر هم مصاحبه می‌کند؟ من این نوع رفتار را بهانه گیری می‌دانم.

اشجاری در خصوص بازی استقلال و فولاد بیان داشت: هر دو تیم ساختار خوبی دارند و از بازیکنان و کادر فنی خوبی بهره می‌برند. فولاد خودش را مدعی کسب سهمیه می‌داند و بر این نکته واقف است که کلید رسیدن به سهمیه آسیایی برای فصل بعد در همین بازی با استقلال است. نکونام که خودش از پیشکسوتان استقلال و از مربیان جوان خیلی خوب است از حریف امروزش شناخت خوبی دارد و این شناخت کار را برای استقلال دشوار تر می‌کند.

وی در ادامه بیان داشت: البته هر دو باشگاه هم از مدیریت خوبی بهره می‌برند که این هم یک پوئن مثبت برای کادر فنی است. من در ذوب آهن سابقه کار کردن با سعید آذری را دارم و او را یکی از مدیران توانمند فوتبال می‌دانم و بسیاری از موفقیت‌های این فصل فولاد را هم به پای توانمندی های این مدیر کاربلد می‌نویسم.

مدافع پیشین آبی پوشان در خاتمه گفت: امیدوارم این بازی که سرآغاز دوباره مسابقات فوتبال است یک دیدار زیبا و جذاب باشد و هر دو تیم بتوانند فوتبالی تماشاگر پسند را به نمایش بگذارند.