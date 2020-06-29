خبرگزاری مهر - گروه استانها: آب سرمایهای است که با از دست دادن آن پی به اهمیتش میبریم. اکنون که در بسیاری از نقاط خراسان شمالی با مشکلات کم آبی مواجه هستیم، یاد روزهایی میافتیم که بی وقفه چاه میزدیم، آب استفاده میکردیم و خوشحال بودیم اما به این فکر نمیکردیم که ممکن است در استان سرسبز خراسان شمالی نیز با مشکل کم آبی مواجه شویم.
مشکل کمبود آب به دو حوزه آب آشامیدنی و آب کشاورزی تقسیم میشود. شاید کمبود آب آشامیدنی بیشتر به چشم بیاید و توجهها را جلب کند اما برای مردم روستا نبود آب برای کشاورزی، مشکلی کوچکتر از نداشتن آب برای خوردن نیست. آنها میدانند نبود آب یعنی نبود کشاورزی و نبود کشاورزی یعنی نبود درآمد.
از خوزستان دور نیستیم
روستاهای زیادی در نقاط مختلف خراسان شمالی با مشکل آبی مواجه اند. امین ریحانی، دانشجوی جهادی دانشگاه آزاد بجنورد که در اردوهای جهادی مختلفی به سمت رفع مشکل آب آشامیدنی مردم روستاها رفته است در گفتگو با مهر اظهار کرد: روستاهای زیادی با مشکل آبی مواجه اند که این امر در بخش شرب و کشاورزی مشهود است.
این فعال جهادی ادامه داد: مسئولان باید پای کار بیایند و تلاش و همت کنند که اگر کار نکنیم، خوزستان از آن چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیک تر است هرچند ما نمیگوییم برای این روستا لوله کشی آب انجام شود؛ اما حداقل به صورت روزانه تانکر آب به مردم این روستا برسد.
وی افزود: فعالیتهای جهادی دانشجویان در روستاهای مختلف ادامه دارد اما ظرفیتها محدود است و نیاز به فعالیت عمومی برای رفع این مشکل داریم.
بی آبی روستای دوین و گلایههای روستاییان
یکی از روستاهایی که دچار مشکلات شدید آبی هستند را انتخاب میکنیم. روستای دوین از توابع شهرستان شیروان که خشک شدن چشمه، امان مردم را بریده است؛ کشاورزی اهالی را نابود کرده و مردم خصوصاً جوانان روستا تصمیم به مهاجرت گرفتهاند.
حجت الاسلام حسین پور، روحانی و عضو شورای روستای دوین در گفتگو با مهر ماجرا را اینگونه شرح میدهد: روستای دوین در گذشته با حضور بیش از ۴۵۰ خانوار بسیار آباد بود اما چشمه که خشک شدن باغات و کشاورزی روستا نیز نابود شد.
عضو شورای روستای دوین ادامه میدهد: در مسیر چشمه، علاوه بر احداث چاههای مجاز، چاههای غیر مجازی نیز حفر شده و در آن مسیر به کشت محصولات پرآب مانند خیار روی آوردند و باغات ما فدای کشت صیفی جات عدهای شد.
چطور یک حلقه چاه برای استفاده ۴۰۰ خانواده و نجات کشاورزی آنها مجاز نیست اما چند صد متر پایینتر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان میتواند دهها چاه عمیق حفر کند
وی افزود: هیچ کسی تعیین اولویت نکرد که اولویت با اهالی روستا و باغات صد ساله است.
جهانی، دیگر عضو شورای روستا نیز به خبرنگار مهر میگوید: با خشک شدن چشمه خواستیم مجوز حفر یک چاه را بگیریم اما گفتند مجاز نیست.
عضو شورای روستای دوین بیان میکند: چطور یک حلقه چاه برای استفاده ۴۰۰ خانواده و نجات کشاورزی آنها مجاز نیست اما چند صد متر پایینتر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان میتواند دهها چاه عمیق حفر کند و باعث خشکی چشمه ما شود؟
وی میافزاید: با وصل شدن شهرک عشایر به آب لوله کشی روستای دوین، آب آشامیدنی ما نیز بسیار کم شد و ساعات زیادی را آب نداریم.
اعضای شورای روستا مدعی هستند مسئولان مشکلات آبی این روستا را به خوبی مطلع هستند اما اقدامی برای رفع این معضل نمیکنند.
روستای دوین یکی از ۳۰۰ روستایی است که با مشکلات آبی مواجه بوده و سعی دارد خود را زنده نگه دارد. اما بدون کمک و تدبیر مسئولان مربوطه قطعاً این مقاومت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.
در حوزه آب شرب اکنون به ۸۳ روستای خراسان شمالی با تانکر آبرسانی انجام میشود؛ این را مدیرکل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در گفتگو با مهر اعلام کرد و اظهار داشت: ۷۰۰ روستا تحت پوشش این مجموعه قرار دارند که ۳۰۰ روستا از تنش آبی رنج میبرند.
علل تنش آبی از بیان یک مسئول
غلام حسین ساقی در ارتباط با علل تنش آبی در روستاهای تحت پوشش این شرکت در استان گفت: در سالهای گذشته به علت مراتع ضعیف افراد ساکن در کلاتهها ییلاق و قشلاق میکردند اما طی دو سال اخیر به علت پوشش گیاهی مناسب دیگر این امر انجام نمیشود.
مدیرکل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: علاوه بر آن در سالهای گذشته تعدادی از روستاییان برای انجام کار به شهرهایی همچون تهران مراجعه میکردند اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا تعدادی از آنها از رفتن صرف نظر کردهاند.
اکنون به ۸۳ روستای خراسان شمالی با تانکر آبرسانی انجام میشود
وی افزود: همچنین شیوع ویروس کرونا و رعایت بیشتر مسائل بهداشتی از سوی روستاییان، مصرف آب را افزایش داده است.
ساقی، فرسوده بودن شبکههای انتقال آب را از دیگر علل افزایش مصرف آب و ایجاد تنش آبی اعلام کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه آب بدون درآمد یکی از دلایل فرسوده بودن شبکههای انتقال آب است، تصریح کرد: آب بدون درآمد دارای دو زیرمجموعه هدر رفت آب ظاهری و هدر رفت واقعی است.
اما آیا واقعاً شستن بیشتر دستها باعث ایجاد تنش آبی شده است؟ آیا فرسوده بودن شبکههای انتقال آب دلیلی برای آبرسانی با تانکر به بیش از ۸۰ روستا میشود؟
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