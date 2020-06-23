به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور،گفت: همزمان با تشکیل مجلس یازدهم و از همان ابتدا موضوعات اقتصادی با محوریت رئیس مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن جلسات مسائل بازار پول، بازار سرمایه و تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت بررسی شد.

وی افزود: همچنین از روز یکشنبه کمیسیون ها به صورت رسمی تشکیل شد و ما جلساتی درباره مسائل ارزی برگزار کردیم و روز گذشته سه جلسه در این راستا تشکیل شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از جلسات روز گذشته با حضور معاونان اقتصادی وزارت خارجه و مدیران ارشد این وزارتخانه به دلیل ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و وظایفی که این معاونت دارد برگزار شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه جلسه ای هم با حضور معاونان وزیر جهان کشاورزی برگزار شد و گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی ارائه کردند، گفت: همچنین معاونان وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و تجارت هم روز گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و گزارشی در حوزه های مرتبط با خود به نمایندگان ارائه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:امروز بعد ازظهر التهابات بازار ارز با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود که از رئیس مجلس شورای اسلامی هم دعوت کردیم که در این جلسه حضور یابد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت به توان داخلی در عرصه اقتصاد توجهی ندارد، اظهار داشت: نگاه دولت طی سال های اخیر این بوده که حل مسائل اقتصادی به برجام، اینستکس و SPV گره خورده و بر این اساس از ظرفیت های داخلی غفلت کرده است. این در حالی است که با تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی مشکلات ارزی قابل مدیریت است.

وی متذکر شد: کشور ما حتی اگر نفت هم صادر نکند، توان اقتصادی بسیار زیادی در حوزه غیرنفتی دارد که پاسخگوی نیازهای داخل کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی انباشته شده در خارج از کشور گفت: امروز بخش بسیار زیادی از منابع ارزی چه در بخش دولتی و چه در بخش مردمی، در خارج از کشور انباشته شده است که دولت باید ساز و کار دسترسی به این منابع را تغییر دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: دولت باید اجرای پیمان های پولی دو جانبه و چندجانبه را در دستور کار خود قرار دهد چرا که استفاده از این ظرفیت ها یکی از راهکارهای تقویت منابع ارزی کشور است.

وی درباره ارزهای دیجیتال نیز گفت: ما معتقدیم ارزهای دیجیتال باید در داخل تولید شود چرا که این مساله باعث سرمایه گذاری می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازار متشکل ارزی گفت: مکانیزمی برای عرضه و تقاضا وجود ندارد و معمولا بانک مرکزی در این حوزه دخالت می کند که این مساله مشکلاتی را به وجود آورده است و همچنین عملکرد سامانه نیما نباید به گونه ای باشد که منجر به بی انگیزگی صادرکنندگان شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: باید سازوکاری برای تشویق ورود منابع ارزی مردم به بازار ایجاد شود چرا که طبق برآورد ما این منابع حدود ۲۰ میلیارد دلار است. اما متاسفانه تاکنون سیاست های غلط بانک مرکزی باعث شده است مردم حجم عظیم منابع ارزی در اختیار خود را وارد بازار نکنند.

وی همچنین درباره بورس انرژی گفت: باید مکانیزمی ایجاد شود که وزارت نفت در حوزه بورس انرژی صرفا در زمینه عرضه مداخله داشته باشد و در حوزه تصمیم گیری فعالیتی انجام ندهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدام روسیه در خروج از سوئیفت تصریح کرد: نظارت آمریکا بر سوئیفت باعث شده مبادلات ارزی کشورها دچار مشکلاتی شود و از این رو ایران هم مانند روسیه با ایجاد یک پیام رسان مشترک با کشورهای همسایه از سوئیفت خارج شود که راه خروج از تحریم ها همین مساله است.

پورابراهیمی تاکید کرد: اگر مشوق های صادراتی ایجاد کنیم، به راحتی می توانیم میزان منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را به کوری چشم امریکا افزایش د هیم چرا که آنان تصور می کنند می توانند ارز را پاشنه آشیل کشور ما قرار دهند اما ما با حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی، ارز را در حوزه نظام اقتصادی تقویت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که در جنگ نظامی پشت دشمن را به خاک زدیم، با نگاه تخصصی و حرفه ای در مسائل اقتصادی قطعا می توانیم در عرصه اقتصادی هم آمریکا و دشمنان را شکست دهیم.