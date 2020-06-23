به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مختاری گفت: سیزدهمین دوره جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» را امسال در حالی برگزار خواهیم کرد که متأسفانه نه تنها ایرانیان بلکه تمام مردم جهان با مشکل شیوع گسترده ویروس کرونا درگیر هستند، بنابراین این جشن‌ها امسال با محدودیت‌های ویژه و با رعایت کامل پروتکل‌‎های بهداشتی برگزار خواهد شد.

مختاری افزود: جشن‌های «زیر سایه خورشید» امسال نیز با همکاری ۳ هزار تشکل مردمی در ۲ هزار نقطه جغرافیایی برگزار خواهد شد و ۱۱۰ خادم، ۴۵ مبلغ مذهبی و ۳۱ مدیر در قالب ۴۵ کاروان بستر شادی مومنانه را در نقاط مختلف کشور در این بحران جهانی فراهم خواهند کرد.

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی تصریح کرد: هدف کاروان‌های «زیر سایه خورشید» تنها یک جشن و مراسم عمومی نیست و برنامه بازدید از بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و مراکز دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد، همچنین با توجه به شعار سال و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، پرچم بارگاه منور امام رضا (ع) به مراکز صنعتی سنگین و سبک و فروشگاه‌های تولیدی و توزیعی می‌رود. حضور در مناطق محروم، بازدید از خانواده شهدا به ویژه شهدای سلامت هر استان، تقدیر از کادر درمانی درگیر با بیماری کرونا از دیگر برنامه‎ این کاروان‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه جشن‌های «زیر سایه خورشید» امسال تنها در داخل کشور برگزار خواهد شد و در بعد بین الملل کاروانی اعزام نمی‌شود، گفت: اعزام کاروان‌ها تا سیزدهم تیرماه مقارن با روز میلاد حضرت رضا (ع) ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت: امسال جشن‌های «زیر سایه خورشید» به صورت محدودتر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با استانداری‌ها به صلاحدید مرکز استان و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌های فرهنگی اجرا خواهد شد و در مناطق با وضعیت قرمز هیچگونه تجمع مردمی نخواهیم داشت.

وی اجرای پروتکل‌های بهداشتی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ را از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه ستاد برگزاری سیزدهمین دوره جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» عنوان کرد و گفت: به همین منظور در ابتدای راه پرچم بارگاه منور رضوی امسال بدون تجمع و برگزاری آئین، متبرک شد و خدام و دیگر اعضای کاروان‌ها نیز پیش از اعزام با انجام تست کرونا مهیای سفر شدند که در این مرحله اگر تست آنها مثبت باشد، اعزام نخواهند شد.

مختاری استفاده از ماسک در طول سفر، ممنوعیت دیده بوسی و دست دادن، ضدعفونی روزانه البسه کاروان، عدم ابتلاء اعضا به هر گونه بیماری، ضدعفونی مکرر پرچم و جعبه آن، رعایت فاصله اجتماعی در مراسمات، ممنوعیت ملاقات‌ها و گعده ها، ممنوعیت لمس پرچم، استفاده از دستکش در زمان توزیع متبرکات را از جمله پروتکل‌های ابلاغی ستاد برگزاری سیزدهمین دوره جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» در سال جاری ذکر کرد.