تأکید معاون پژوهشی وزیر علوم بر ارتقای کمی و کیفی مقالات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر رحیمی در آئین تکریم مسعود برومند و معارفه خود که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان، مشاوران و مدیران کل این وزارت و برخی از رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، با تشکر از زحمات و تلاشهای دکتر برومند و قدردانی از اعتماد مقام وزارت در انتخاب خود در این جایگاه گفت: امیدوارم با لطف خداوند در این جایگاه در سه مأموریت پژوهش، تحقیقات و فناوری بتوانم منشأ اثری باشم و سعی من بر آن است که در پژوهشگاههای کشور، حوزه تحقیقات متمایز از حوزه تحقیق در دانشگاهها باشد و مأموریتها به طور واضح معطوف به تقاضا باشد.
وی با اشاره به گامهای خوبی که در توسعه پارکهای علم و فناوری برداشته شده است، تصریح کرد: باید در جهت توسعه پارکهای تخصصی در هر حوزه تلاش کنیم و بسیاری از تبادلات فناورانه را از طریق پارکهای علم و فناوری انجام دهیم و باعث پیوند ریشههای نظام فناوری با تحقیقات علمی باشیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، انتشار کتاب و تولید مقاله را به عنوان مولفههای اصلی تولید علم برشمرد و اظهار داشت: باید از نظر کمی انتشار مقالات در سطح ملی و بینالمللی را افزایش دهیم و همچنین ارتقای کیفی مقالات را از سیاستهای وزارت علوم قرار داده و در جهت چاپ و انتشار کتاب اهتمام داشته باشیم.
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