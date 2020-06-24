تردد روان در محورهای شمالی/ ۲.۵ درصد افزایش تردد

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع سنگین گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش تردد در محورهای برون شهری داشته‌ایم و پرترددترین محورها طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند: