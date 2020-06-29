مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نتیجه تحقیقات در مورد رفتار شناسی ویروس کرونا که توسط محققان کشور انجام می‌شود در کمیته علمی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: رفتارشناسی و خصوصیات ویروس کرونا، موضوع مورد بحث در کمیته علمی نیست. کار کمیته، بیشتر مربوط به پروتکل تشخیص و درمان است.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا عنوان کرد: البته که آخرین یافته‌ها در زمینه ویروس کرونا در کمیته علمی مورد بحث قرار می‌گیرد اما در نهایت تاثیر این تحقیقات را در پروتکل تشخیص و درمان مبتلایان به کووید ۱۹ پیگیری و مورد بحث قرار می‌دهیم.

قانعی با تاکید بر اینکه ما هر چه علم داریم باید در تشخیص زودتر یا درمان بهتر این بیماری به کار بگیریم، خاطرنشان کرد: در واقع اطلاع رسانی رفتارشناسی ویروس کرونا که تخصصی است از طریق همکاران علمی صورت می‌گیرد؛ این تحقیقات به صورت مقاله دست به دست می‌شود و خروجی نهایی همه آنها مقاله است؛ نکته‌ای که وجود دارد این است که به خاطر تغییراتی که در این تحقیقات وجود دارد و یک نظریه امروز و نظریات دیگری بعد از آن ارائه می‌شود نمی‌توانیم درباره این دست از تحقیقات صد در صد به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یعنی در کشور مرجعی در خصوص رفتار ویروس کرونا نداریم، گفت: در مورد مطالعات روی خصوصیات ویروس مرجعی نداریم؛ البته که لازم است اطلاعات و نتیجه تحقیقات مشخص و جمع بندی شود که به صورت روزانه، هفتگی و … اطلاع رسانی شود که چنین اقدامی انجام نمی‌شود.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان پیشنهادی گفت: ما در این کمیته پیشنهاداتی مبنی بر ارائه اطلاعات در مورد مطالعه روی خصوصیات ویروس کرونا می‌دهیم اما باید ببینیم که چقدر ارائه چنین اطلاعاتی ضرورت دارد و از آن استقبال می‌شود.