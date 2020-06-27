روایت حرکت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه کرامت، وقایع تاریخی حرکت حضرت رضا(ع) از مدینه تا مرو در قالب ۱۰ محصول فضای مجازی توسط فرهنگسرای اخلاق تولید و انتشار می یابد.

براساس این خبر، وداع از مدینه، بیان حدیث سلسله الذهب در نیشابور،پیشنهاد ولایتعهدی به امام رضا(ع)،مراسم بیعت با حضرت رضا(ع) ،اسرار پنهان ولایتعهدی ،دعای باران، مناظره تاریخی وفرصت های رفته از جمله عناوین تولیدات کوئیک موشن گرافیک فرهنگسرای اخلاق است که در طول دهه کرامت که در فضای مجازی از طریق اینستاگرام فرهنگسرای اخلاق و آپارات منتشر می شود.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است.