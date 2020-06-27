کرونا ۱۴ درصد تلفات جاده ای استان تهران را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، عصر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک استان تهران که با موضوع ارائه راهکار برای کاهش تصادفات جاده‌ای و بررسی مشکلات ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران برگزار شد اظهار داشت: هرچند آمار تصادفات جاده‌ای در استان تهران سال به سال با شیب ملایم رو به کاهش است اما بازهم همین آمار بالا است.

محسنی بندپی افزود: باید با شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع این نقاط در محورهای مواصلاتی استان تهران که به نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود و با اتخاذ اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی می‌توان آمار را کاهش داد.

وی گفت: اینکه بیشترین آمار تلفات جاده‌ای مربوط به عابرین پیاده و موتور سواران بیشترین آمار تلفات تصادفات مربوط به تصادفات برون شهری است قابل تأمل است و تقویت و تجهیز پل‌های عابر پیاده در شهرهای استان تهران به عهده شهرداران استان تهران است و در این زمینه مسئولیت دارند و از همین الان باید کمربندی جنوبی تهران تجهیز شود.

استاندار تهران عنوان داشت: به دلیل شیوع بیماری کرونا و شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از این بیماری شاهد کاهش میل سفر شهروندان تهرانی و به تبع آن کاهش آمار تلفات جاده‌ای در دوماهه نخست سال ۹۹ بودیم.

محسنی بندپی افزود: لازم است که در کمربندی تهران از چرمشهر تا قزوین دستگاه‌های خدماتی که باید استقرار پیدا کنند و کار انجام دهند شناسایی شوند و نقاطی که روشنایی کمی دارند تقویت شوند که می‌تواند عامل باز دارنده چه در رابطه با عابرین و چه وسایل دیگر می‌تواند اثربخشی مطلوب داشته باشد شناسایی شود.

وی با بیان اینکه در دوماهه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای را در استان تهران شاهد بودیم گفت: بالغ بر ۹۰ درصد مسافرین مترو از ماسک استفاده می‌کنند و اما جون حجم مسافر در این بخش بالاست شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا است و اگر آمار مبتلایان بالا برود در تصمیمات خود تجدید نظر می‌کنیم و محدودیت‌هایی اعمال خواهیم کرد.

استاندار تهران عنوان داشت: مخالف بازگشایی تالارهای پذیرایی برای برگزاری مراسم عروسی هستیم.