نشست علی پروین و پیشکسوتان در مورد آینده فوتبال استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشورتی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و چهره‌های نام‌آشنای فوتبال ایران در راستای ارتقاء جایگاه فوتبال تهران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رضا گل محمدی در دفتر مدیرکل برگزار شد، بیژن ذوالفقارنسب، علی پروین و حسن روشن، پیشکسوتان و مربیان فوتبال به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون ضرورت توجه ویژه به فوتبال پایتخت، بخصوص در بخش‌های استعدادیابی، فوتبال پایه و جوانان پرداختند.

این پیشکسوتان ضمن تقدیر از حمایت‌های خوب اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در راستای تقویت ورزش استان خصوصاً فوتبال تهران، خواستار تشریک مساعی بیشتر در جهت ایجاد فضای مناسب برای استعدادیابی جوانان و تقویت فوتبال پایه شدند.

در این نشست ملی‌پوشان سابق فوتبال ایران بر این مهم تاکید داشتند که موفقیت فوتبال تهران در گرو توجه بیشتر به فوتبال پایه و ایجاد امکانات و فضای مناسب برای نمایش توان و استعداد جوانان است و باید تلاش شود تا استعدادیابی که از مشکلات اصلی فوتبال تهران است با حمایت اداره کل در مسیر درست قرار گیرد.

آنان همچنین پیشنهاد کردند براساس یک دستورالعمل مشترک، اداره ‌کل و زیرمجموعه‌های آن در راستای تقویت فوتبال پایه به یک وحدت رویه برسند تا در نهایت فوتبال پایتخت بتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.