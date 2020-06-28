باند سارقان مسلح در گلستان منهدم شد

سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه در شرق استان، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی مینودشت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اکثر سرقت ها در شهرستان های مینودشت، گنبدکاووس، کلاله و آزادشهر به وقوع پیوسته بود، افزود: سارقان با سر و صورت بسته و در مکان های خلوت طعمه های خود را شناسایی و با ایجاد رعب و وحشت موتورسیکلت و سایر اموال آن ها را به سرقت برده و در صورت مقاومت مالباختگان اقدام به تیراندازی می کردند.

فرمانده انتظامی استان گلستان بیان کرد: سرانجام با اشراف اطلاعاتی، رصد های فنی و تلاش بی وقفه پلیس، مخفیگاه سرکرده این باند مخوف که از سال ۹۷ تحت تعقیب بود در یکی از استان های همجوار شناسایی شد.

دادگر اضافه کرد: پس از هماهنگی با مراجع قضائی تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی استان و مینودشت به محل مورد نظر اعزام و در عملیاتی موفقیت آمیز و غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

وی با اشاره به دستگیری دو همدست سارق در عملیات های جداگانه، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات پلیس به هفت فقره سرقت مسلحانه و ۷۹ فقره سرقت به عنف در شرق استان گلستان اقرار کردند.

دادگر با بیان اینکه از مخفیگاه سارقان یک دستگاه موتورسیکلت، سه عدد گوشی تلفن همراه و مقادیری اموال مسروقه کشف شد، اظهارکرد: هر سه سارق پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.