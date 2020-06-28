مشکلات شهر اقبالیه در جلسه شورای اداری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهر اقبالیه یکشنبه شب با حضور جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی، شفیعی فرماندار قزوین در مسجد جامع شهر اقبالیه برگزار شد.

محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین شهر اقبالیه با ۷۳۰۰ هکتار حریم دارای ۵۵ هزار نفر جمعیت است که ۶۰ درصد جمعیت غیر بومی است و ۵ هزار سکنه افغانی هم دارد و جمعیت آن در ۱۰ سال اخیر ۱۸ هزار نفر اضافه شده است.

وی اضافه کرد: شهر اقبالیه دارای محصولات گندم و جو، حبوبات، سیب، انگور، سیب زمینی و شغل مردم کشاورزی است.

فرماندار شهرستان قزوین بیان کرد: فضای سبز موجود ۳ مترمربع است و با ۱۵ متر استاندارد کشوری، عقب ماندگی دارد و فضای آموزشی و درمانی متوسط دارد و تعداد کسبه این شهر هم ۱۴۵۶ نفر است که ۵۱۴ کسبه بدون پروانه هستند.

حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه اقبالیه گفت: توجه به معنویت مهم است و باید برای تقویت این روحیه در جامعه تلاش کنیم.

امام جمعه اقبالیه تصریح کرد: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت است و همه مدیران باید برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.

وی حضور حدود ۵ هزار افاغنه را در شهر اقبالیه موجب بروز مشکلات اجتماعی دانست و اظهار داشت: برای ساماندهی اتباع بیگانه باید با کمک مسئولان استانی اقدام کرد.

فاطمیان یادآور شد: کمبود آب شرب، لایروبی قنات، تأمین زیرساخت برای زمین‌های باغ عمران، استقرار پلیس راهور، از دیگر مشکلات این شهر است که امیدواریم با کمک مسئولان حل شود.