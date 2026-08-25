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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان

اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان

قائنات- همزمان با هفته دولت، پروژه اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

فرماندار قائنات در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: آنچه موجب عزت و اعتبار ایران اسلامی شده، حضور مردم در صحنه و دفاع از نظام و انقلاب است.

یدالله غلام‌پور با اشاره به اجرای پروژه‌های آبرسانی در شهرستان افزود: برای اصلاح شبکه توزیع آب ۲۴ میلیارد تومان و برای توسعه شبکه نیز ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که مجموع اعتبار این پروژه‌ها به ۴۲ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی شبکه‌های آبرسانی، بیان کرد: با آغاز انقلاب اسلامی، شبکه‌های آبرسانی، راه‌های روستایی، گازرسانی و برق‌رسانی در کشور توسعه یافت و اکنون پس از گذشت ۴۰ تا ۵۰ سال، زمان اصلاح و بازسازی این زیرساخت‌ها فرا رسیده است.

فرماندار قائنات ادامه داد: خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب در روستاها و شهرها نیازمند اصلاح و بهسازی است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

غلام‌پور با قدردانی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ملی در حوزه آبرسانی شهرستان هزینه شده و توسعه شبکه در روستاها در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: ارائه خدمات زیربنایی به مردم، کمترین حق آنان است و موضوع تأمین گاز نیز به همین شکل پیگیری خواهد شد.

فرماندار قائنات با اشاره به ظرفیت‌های روستای چاهک، اظهار کرد: این روستا توسعه قابل توجهی داشته و با توجه به ظرفیت‌های موجود، موضوع ارتقای آن به شهر باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا مردم از ظرفیت‌های بیشتر برای دریافت خدمات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6927158

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