اصلاح و توسعه شبکه آب شرب روستاهای قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان قائنات با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
فرماندار قائنات در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: آنچه موجب عزت و اعتبار ایران اسلامی شده، حضور مردم در صحنه و دفاع از نظام و انقلاب است.
یدالله غلامپور با اشاره به اجرای پروژههای آبرسانی در شهرستان افزود: برای اصلاح شبکه توزیع آب ۲۴ میلیارد تومان و برای توسعه شبکه نیز ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که مجموع اعتبار این پروژهها به ۴۲ میلیارد تومان میرسد.
وی با تأکید بر ضرورت نوسازی شبکههای آبرسانی، بیان کرد: با آغاز انقلاب اسلامی، شبکههای آبرسانی، راههای روستایی، گازرسانی و برقرسانی در کشور توسعه یافت و اکنون پس از گذشت ۴۰ تا ۵۰ سال، زمان اصلاح و بازسازی این زیرساختها فرا رسیده است.
فرماندار قائنات ادامه داد: خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب در روستاها و شهرها نیازمند اصلاح و بهسازی است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
غلامپور با قدردانی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ملی در حوزه آبرسانی شهرستان هزینه شده و توسعه شبکه در روستاها در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات زیربنایی به مردم، کمترین حق آنان است و موضوع تأمین گاز نیز به همین شکل پیگیری خواهد شد.
فرماندار قائنات با اشاره به ظرفیتهای روستای چاهک، اظهار کرد: این روستا توسعه قابل توجهی داشته و با توجه به ظرفیتهای موجود، موضوع ارتقای آن به شهر باید به عنوان یکی از اولویتها مورد بررسی قرار گیرد تا مردم از ظرفیتهای بیشتر برای دریافت خدمات بهرهمند شوند.
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