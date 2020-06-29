شکر عملی نعمت انقلاب خدمتگزاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار یکشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد جامع مهرشهر بیرجند اظهارکرد: من به عنوان نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف به اندازه یک بخشدار هم امکانات در اختیار ندارم ولی تلاش خودم را برای رسیدگی به امور مردم انجام می‌دهم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: بسیاری از مردم در دیدارها از ما آب، جاده و برق مطالبه می‌کنند در حالی که نماینده مجلس وظیفه اجرایی برعهده ندارد و تنها قانونگذاری و نظارت بر عهده او است.

خسروی اسفزار با بیان اینکه دنیایی از مشکلات متراکم شده است، گفت: مردم باید بدانند که مجلس در هفته تنها دو روز جلسه علنی دارد و وقت صحبت کردن نمایندگان به صورت قرعه‌کشی تعیین و در حد سخنرانی ۵- ۷ دقیقه‌ای است و بنابراین شاید ماه‌ها طول بکشد تا نماینده‌شان پشت تریبون مجلس سخن بگوید.

مطالبه‌گری از نماینده متناسب با وظایف قانونی وی باشد

وی اظهار کرد: این صحبت‌ها به معنای رفع مسئولیت نمایندگی نیست بلکه می‌خواهیم مردم در جریان شرایط نماینده قرار داشته و مطابق با آن از او مطالبه‌گری کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به اینکه با مسئولان اجرایی چون استاندار و فرماندار رایزنی‌های برای حل مشکلات متعدد مردم داشته‌ام، بیان‌کرد: حرف‌های مردم را از دل و جان می‌شنویم، در حد توان پیگیری و به متولیان اجرایی منعکس می‌کنیم.

خسروی اسفزار افزود: متأسفانه یکی از مشکلات مهر شهر این است که بعد از ۱۲ سال بیمارستان و درمانگاه مجهزی در آن منطقه وجود ندارد که این موضوع را نیز حتماً پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه گاهی مشکلات موجود در شهر بیرجند از مشکلات یک منطقه روستایی و یا مشکلات یک شهر کوچک‌تر بیشتر است، گفت: نمونه این مشکلات در بیرجند بحث کمبود فضاهای آموزشی در برخی مناطق شهر است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با بیان اینکه بزرگترین نعمت انقلاب اسلامی داشتن پشتوانه مردمی مؤمن و متدین است، اظهارکرد: شکر عملی نعمت انقلاب را با کوتاهی نکردن در خدمت‌گذاری مردم به جا آوریم.

نمایندگان حل مشکلات معیشتی مردم را یک اولویت می‌دانند

خسروی اسفزار بیان‌کرد: نمایندگان مجلس همه سخن از درد مردم می‌زنند و می‌دانند که گرانی‌ها و سایر مشکلات چه برای مردم پیش آورده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس اولویت کار خود را حل مشکلات معیشتی مردم می‌دانند، ادامه‌داد: ما نمایندگان اگر مسئولی در حل مشکلات مردم کوتاهی کند، حتماً او را سرخط خدمتگزاری می‌آوریم و این شأن نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.