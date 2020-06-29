درخواست برای آزادی "ماندلای امارات"/شکنجه فعال حقوقی اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، فعالان و نهادهای حقوقی بین المللی از مقامات اماراتی خواستند تا «محمد الرکن» فعال حقوقی اماراتی را آزاد کنند.

نیروهای اماراتی در ژوئیه ۲۰۱۲ محمد الرکن را که به «ماندلای امارات» معروف است بازداشت کردند. وی سال ۲۰۱۳ به ۱۰ سال حبس به اتهام توطئه چینی علیه نظام حاکم محکوم شد.

نهادهای حقوق بشر اعلام کردند که اتهامات وارده علیه الرکن دروغین بوده است.

یک حساب توئیتری که اخبار بازداشت شدگان سیاسی در امارات را پیگیری می کند اعلام کرد: محمد الرکن ۵۳ ساله رئیس سابق جمعیت حقوقدانان کشور، ملقب به ماندلای امارات باید هرچه سریعتر آزاد شود.

حمد الشامسی یک فعال عرب نیز خاطرنشان کرد: مادر الرکن حتی نمی تواند در برخی جلسات دادگاه پسرش حضور پیدا کند.

مرکز حقوق بشر امارات نیز اعلام کرد: الرکن به دلیل سخنانش در خصوص آزادی و فعالیت های حقوقی اش بازداشت شده است. وی در یکی از بدترین زندان های امارات یعنی زندان الرزین تحت شکنجه قرار گرفته است.