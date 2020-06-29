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۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۰

با افزایش اعضای کمپین؛

بایکوت تبلیغات در فیس بوک جهانی می شود

بایکوت تبلیغات در فیس بوک جهانی می شود

سازمان دهندگان کمپین بایکوت تبلیغات در فیس بوک تصمیم دارند شرکت های اروپایی را وادار کنند به طور جهانی این شرکت را بایکوت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فهرست حامیان سازمان دهندگان کمپین بایکوت تبلیغات در فیس بوک به سرعت در حال افزایش است و اکنون بسیاری از شرکت های بزرگ خود را آماده می کنند تا با اقدامی جهانی برای حذف محتوای نفرت پراکنانه به این شبکه اجتماعی فشار وارد کنند.

کمپین «نفرت برای سودآوری را متوقف کنید» از شرکت های بزرگ در اروپا می خواهد تا تبلیغات در فیس بوک را بایکوت کنند. کمپین مذکور در ماه جاری آغاز شد و بیش از ۱۶۰ شرکت از جمله وریزون(اپراتور مخابراتی) و آنلیور اعلام کردند تبلیغات در فیس بوک را در ماه جولای متوقف می کنند.

گروه های حمایت از حقوق مدنی همراه سازمان «Free Press and Common Sense» این کمپین را پس از مرگ جورج فلوید به دلیل خشونت پلیس آمریکا آغاز کردند.

گروه های حمایت از حقوق مدنی معتقدند فیس بوک و شبکه های اجتماعی برای مقابله با نفرت پراکنی و اخبار جعلی اقدامات کافی انجام نمی دهند. درهمین راستا کمپین مذکور تلاشی برای آن است که فیس بوک را وادار کند اقدامات تاثیرگذارتری در این زمینه اتخاذ کند.

در حال حاضر شرکت های بزرگ مانند آنلیور و هوندا تبلیغات فیس بوکی خود فقط در آمریکا را متوقف کرده اند. اما این کمپین سعی دارد شرکت ها را وادار کند تبلیغات خود در فیس بوک را به طور جهانی متوقف کنند.

کد مطلب 4961027
شیوا سعیدی

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