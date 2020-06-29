محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پذیرش سرباز ماهر در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: به دلیل محدودیت منابعی که برای طرف های قرارداد پیش آمد، هنوز این طرح خیلی به جایی نرسیده است.

وی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پذیرش ظرفیت سربازان کل کشور اعلام آمادگی کرد، رشته هایی را اعلام کرد که سربازان می توانستند بعد از سربازی آن را تجمیع کرده و مدرک دریافت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: کار مهیا شده و برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است ولی همان طور که عنوان کردم، مقداری به دلیل شیوع بیماری کرونا و شرایط این بیماری باعث شد که خیلی موفق نباشیم و مقداری هم مربوط به منابع مالی بود ولی اصل ماجرا در جریان است.

به گزارش مهر، طرح «سرباز ماهر» براساس تفاهم نامه سه جانبه ای که بین دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شده بود.

به موجب این طرح قرار بود از ظرفیت عظیم ملی سربازان استفاده شود چرا که هر ساله ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سرباز وارد فرایند نظام وظیفه می شوند و با اجرای این طرح همزمان با انجام خدمت مقدس سربازی یک مهارت نیز کسب می کردند تا در پایان دوره سربازی علاوه بر داشتن کارت پایان خدمت بتوانند به یک مهارت هم مجهز شوند.

این طرح قرار بود از بهمن ماه سال ۹۸ در مرحله اول به صورت آزمایشی و در مرحله دوم به صورت سراسری در تمام کشور و تمام استان‌ها اجرایی شود.