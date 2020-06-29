به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نعیم العبودی» نماینده پارلمان عراق، اعلام کرد که دولت این کشور به ریاست «مصطفی الکاظمی» باید از حاکمیت عراق محافظت کند.

العبودی همچنین نسبت به پیامدهای حرکت در مسیر پروژه های آمریکا در عراق هشدار داد.

وی خاطرنشان کرد: اوضاع اقتصادی در عراق نابسامان بوده و ما شاهد نقض پی در پی حاکمیت کشور توسط نظامیان ترکیه و آمریکا و تداوم عملیات ترور و پرواز جنگنده های خارجی در حریم هوایی عراق هستیم.

العبودی افزود: تمام این مسائل باعث می شود ما سؤالاتی در خصوص عملکرد الکاظمی داشته باشیم. وی باید توضیحات شفافی در خصوص مسائل امنیتی اخیر ارائه دهد. وی نباید به دنبال تحقق خواسته های آمریکا باشد چرا که این کشور می خواهد عراق را وارد یک بن بست بزرگ کند.

پیش از این نیز بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق نسبت به تحقق پروژه های آمریکا در این کشور در سایه حمله به مقر نیروهای حشد شعبی هشدار داده اند.