پارسال ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن روغن زیتون در کشور تولید شد

وی با اشاره اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را با نام جهش تولید نامگذاری کرده است، تصریح کرد: این جلسه به منظور اعلام نظرات کاربردی صاحبان صنایع، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو مرکز تحقیقات گیلان برگزار شده تا در جهت افزایش تولید در سال جهش تولید گام برداریم.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال «جهش تولید» افزایش کمی و کیفی روغن زیتون و افزایش سرانه مصرف آن مد نظر است، ادامه داد: سرانه مصرف این محصول در دنیا ۵۰۰ گرم است و ما برای رسیدن به میانگین جهانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

پریچهر با اشاره به اینکه مصرف روغن زیتون با کیفیت از نظر ارزیابی شیمیایی و ارزیابی حسی برای سال ۹۹ هدف گذاری شده است، اظهار کرد: برای رسیدن به افزایش سرانه روغن زیتون و تولید آن، کشاورزی قراردادی و خرید به موقع و منصفانه محصول از باغداران ضرورت دارد.

وی یادآور شد: از هم اکنون مذاکره و نشست‌های کارشناسی با باغداران و تولیدکنندگان عمده برای تولید میوه زیتون و استحصال روغن زیتون برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است در این جلسه سازمان ملی استاندارد و ایستگاه تحقیقاتی رودبار برای تعیین کیفیت روغن زیتون از نظر شیمیایی و ارزیابی حسی اعلام آمادگی کردند.