پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات آبرسانی به شهر لیکک از سد کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش مصلح با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به لیکک و روستاهای مسیر از سد کوثر یکی از مهمترین پروژه‌های آب شرب استان بوده و عملیات اجرایی آن تقریباً از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، افزود: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی این پروژه را داریم.

مصلح تصریح کرد: در این پروژه در مسیری به طول ۵۵ کیلومتر و با اختلاف ارتفاع حدود ۴۰۰ متر، آب تصفیه شده از سد کوثر برای جمعیت حدود ۸۵ هزار نفر انتقال داده خواهد شد که برای توسعه جمعیت تا افق ۱۴۲۰ طراحی شده است.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته با همراهی امام جمعه و فرماندار شهرستان لیکک از این پروژه بازدید داشتیم، گفت: مقرر شد عملیات لوله گذاری کل ۵۵ کیلومتر سال جاری اجرایی و سال آینده نیز ایستگاه پمپاژ و مخازن آن تکمیل شود.

مصلح با اشاره به اینکه هزینه اتمام این پروژه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و در عین حال در حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر، معارضات اجتماعی وجود دارد، گفت: خوشبختانه در سفر اخیر آقای جغتایی، رئیس امور پایش و آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص داده شد.

وی افزود: با تزریق همه اعتبارت لازم و رفع مشکل معارضات موجود که با تلاش مسئولان محلی و همکاری ریش سفیدان و معتمدان انجام خواهد گرفت، در نیمه دوم سال آینده، شاهد بهره برداری از این پروژه مهم و حیاتی خواهیم بود.