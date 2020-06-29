رای گیری پارلمان آلمان درباره قطعنامه مخالفت با طرح الحاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، قرار است فردا سهشنبه، دهم تیر در پارلمان آلمان (بوندستاگ) پیشنویس قطعنامهای که اتحاد احزاب مسیحی و حزب سوسیال دموکرات این کشور در مخالفت با طرح الحاق کرانه باختری تهیه کردهاند به رای گذاشته شود.
در این سند آمده است که الحاق مناطق فلسطینی در کرانهباختری رود اردن به اسرائیل و گسترش شهرکهای یهودینشین در این منطقه، خلاف قوانین بینالمللی است.
دولت آلمان در پیشنویس قطعنامه از رژیم اسرائیل خواسته است در تصمیم خود تجدیدنظر کند زیرا چنین اقدامی پیامدهای ناخوشایندی برای روند صلح خاورمیانه و ثبات منطقهای خواهد داشت.
انتظار میرود که کابینه رژیم صهیونیستی روز اول ژوئیه (۱۱ تیر) نخستین گام اجرای طرح پیوستن حدود ۳۰ درصد از کرانه باختری رود اردن را بردارد.
این طرح بر مبنای معامله ْقرن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده تهیه شده است.
قطعنامهای بدون اقدامات تنبیهی
این در حالی است که احزاب ائتلاف دولتی آلمان با هر گونه اقدامات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی مخالف هستند.
در پیشنویس قطعنامه آمده که دولت فدرال آلمان باید همپیمانان خود در اتحادیه اروپا را متقاعد کند که بحث درباره تحریمهای یکجانبه یا تهدید به مجازات اسرائیل، هیچ تاثیر سازندهای بر روند صلح یا تفاهم میان اسرائیل و فلسطینیان نخواهد داشت.
آلمان روز اول ژوئیه ریاست شورای اتحادیه اروپا و ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بهعهده میگیرد. به همین دلیل دولت فدرال نقش مهمی در واکنشهای بینالمللی به الحاق رسمی مناطق اشغالی به اسرائیل خواهد داشت.
حزب سبزها با پیشنویس قطعنامه دولت موافقت نکرده و قرار است که روز چهارشنبه قطعنامه جداگانهای به پارلمان ارائه کند.
علت رد طرح احزاب دولتی از جانب سبزها، بخشی از آن است که به راه حل ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل پرداخته است.
سبزها تاکید دارند، باید به این نکته اشاره شود که فلسطینیها خواهان کشوری در درون مرزهای ۱۹۶۷ هستند.
«امید نوری پور» کارشناس سیاست خارجی حزب سبزها، در این رابطه می گوید: مایه تاسف است که دولت آلمان در پیشنویس قطعنامه، تمایلی به مرزهای یک کشور فلسطینی نشان نداده است.
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