راهیابی ۴۰ داستان به مرحله پایانی دومین دوره جایزه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه داستان مازندران اعلام کرد که با پایان یافتن داوری مرحله دوم در بخش تک داستان منتشر نشده، ۴۰ نویسنده به مرحله نهایی این رقابت راه یافته‌اند. گفتنی است با انتشار فراخوان جایزه، در این بخش قریب به ۵۰۰ داستان از همین تعداد نویسنده، به دبیرخانه ارسال شده بود. پس از بررسی داستان‌ها توسط ۲۰ نفر از داوران، ۱۲۱ داستان جهت راه یابی به مرحله دوم معرفی شدند.

با توجه به فشردگی رقابت در این مرحله و نزدیک بودن داستان‌ها به یکدیگر، دبیرخانه اقدام به تشکیل کارگروه‌های ۵ گانه کرد. با در نظر گرفتن آیتم‌هایی نظیر زبان، تعلیق، شخصیت پردازی، خلاقیت و نو آوری، اجرای ایده و اندیشه داستانی، باورپذیری و فضا سازی مناسب، بررسی داستان‌ها با دقت بالایی صورت گرفته است. در بخش مجموعه داستان، قریب به ۷۰ کتاب از نویسندگان به دبیرخانه ارسال شد که توسط ۲۰ داور (ترکیبی از داوران استانی و کشوری) در حال بررسی است.

لازم به ذکر است برگزیدگان نهایی در هر دو بخش (تک داستان منتشر نشده و مجموعه داستان سال ۹۸) آبان ماه ۹۹ اعلام می‌شوند. اسامی ۴۰ نویسنده نهایی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

کاظم آقایی – بازگشت با قطار نیمه شب (مشهد)

مهدی احمدیان – خودنگاره ای برای ساچو پانزا (ارومیه)

بهدین اروند – کیو (تهران)

آرزو اسلامی – سه انگشت و نیم (تبریز)

شهناز اشرفی – استکان چای را دادم دستش (فریدونکنار)

اعظم ایزدیار – جادوی برف (اندیمشک)

میلاد باختری – مانیفست مرطوب مرگ (تهران)

عاطفه باستانی – رحِم به شرط چاقو (تهران)

یوسف برارنیا ادبی – ناعادلانگی (تهران)

سینا برازجانی – اطلس جامع بادها (بوشهر)

سعید پرسا – مجلس نان و قهوه (بابل)

ابوالفضل پروین – اثبات فرضیه شبیه سازی نیک بوستوم (فیروز آباد، فارس)

حبیب پیریاری – آساره در شب دیجور (اشتهارد، البرز)

زهره تهامی پور – سیب پژمرده (کرمان)

گلرخ جلالوند – معبد کلاغ سپید (اراک)

الهام جلدی – گرگ ومیش (تهران)

افروز جهاندیده – توشمعی، من پروانه (جهرم)

محمداسماعیل حاجی علیان – غبار مردنگی (اصفهان)

آزاده حسینی تنکابنی – اتاق جادو (تهران)

فرزاد خدنگ – سیاهو (گرگان)

اکرم رجبی – خشاب خالی (خرم آباد)

علیرضا رضاپور – دشت کمونیست نشین (رشت)

گل نسیم ریاحی – گوشواره (مونترال، کانادا)

نازیلا زارع – گِل (ساری)

اسماعیل سالاری – جاده ادویه (شهر ری)

نجمه سجادی – جاده (تهران)

مهدی شاطر – منشات شیخ (تهران)

مصطفی شمس – کشیش معدن (کرمان)

بهروز شیدا - اولین برف سال که آب می شود (تهران)

بهزاد صادقیان – دنیای کریستینا (تهران)

مهدی عباسی زهان – دال دویدن (تهران)

جواد عسگری – دشت های آن بالا (لنگرود)

مالک قنبری اشرفی – آسیه (بهشهر)

معصومه قدردان – دولاخ (اسفراین)

مجتبی مقدم – (باغملک، خوزستان)

مانیا میرزایی – اسرافیل در رادیو (خرم آباد)

فاطمه نصیری – درفک (رشت)

تارا نوری –همه عادی بودند (کلگری کانادا)

شیرین ورچه – جعبه های سفارشی (تهران)

محسن یاوری – دکل سراب (کرمانشاه)