به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان امروز دوشنبه در مورد آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و اتفاقات پیرامون آن گفت: بحث اساسنامه ۱۰ تا ۱۲ سال است که بین فیفا و فدراسیون ایران در رد و بدل است. فیفا ۲۰۹ عضو دارد که یکی از اصولی که فیفا در پذیرش اعضا دارد این است که ماهیت فدراسیون باید خصوصی باشد. البته نه اینکه دور از قوانین کشور باشد. مثل اتاقهای بازرگانی که کار میکنند و در خدمت کشور هستند اما ماهیت آنها دولتی نیست.
وی ادامه داد: نباید خوشحال باشیم که همه چیزمان دولتی است. اینکه ما کارها را بدهیم به مردم اتفاق بدی در کشور نیست. جنگ را چه کسی اداره کرد. نیروهای داوطلب مردمی در جنگ ایستادند. تاکید مقام معظم رهبری هم این است که این بخشها را به اهلش واگذار کنیم.
این مقام مسئول افزود: در فوتبال همینطور است. ما با فیفا به مشکل خوردهایم. تاکید فیفا این است که نهاد خصوصی باشد. این مشکل را به وزارت ورزش و دولت منعکس کردهایم. این چیزی نیست که فدراسیون بتواند تصمیم بگیرد. نیاز به لایحه دارد که برود به مجلس. نمیشود ۲۰۸ عضو فیفا یک چیزی را بپذیرد و ما نه. به نظر من چیز بدی هم نیست. چه کسی گفته دادن کار به مردم بد است. مجامع فدراسیون فوتبال هم جزوی از این مردم است. همه اینها تایید صلاحیت شدهاند.
محمود اسلامیان خاطرنشان کرد: انتظارم از دولت و شخص رئیس جمهور این است که ورود کند به این ماجرا. به خاطر سوء مدیریتها مشکلات زیادی در کشور داریم. مردم دلشان به فوتبال خوش است که نباید برای این بخش هم مشکل ایجاد کنیم. نباید اصرار کنیم که این ۲۰۸ عضو بی خود میکنند و ما داریم درست عمل میکنیم.
وی در پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: مسئله در حد رئیس جمهور است و ایشان باید ورود کنند و نظرات کارشناسی را بگیرند تا آسیبی به ورزش کشور نخورد.
محمود اسلامیان ادامه داد: الان فوتبال ما تهدید میشود که باید این مشکل را حل کنیم. بعد از آن افرادی که برای فوتبال کشور زحمت می کشند تصمیم خواهند گرفت. الان اولویت ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است.
وی در مورد تهدید فیفا هم گفت: فیفا نهاد عمومی غیردولتی را قبول ندارد. ما از این موضوع دفاع کردیم اما فیفا قبول ندارد و نظرش چیز دیگری است.
این عضو فدراسیون فوتبال در مورد ضعف دیپلماسی ورزشی در فوتبال هم گفت: این موضوع کاملاً متفاوت است. مثل اینکه الان کرونا آمده و میگویند باید همه ماسک بزنند بعد ما بگوییم برویم یکی را پیدا کنیم که لابی کند تا ما ماسک نزنیم! مگر میشود؟ فیفا الزاماتش مشخص است و همه باید رعایت کند.
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