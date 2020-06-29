اهداف تشکیل شبکه تفکر سلامت/غافلگیری کرونا باید به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک عشرتی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: شبکه تفکر سلامت، حاصل تشکیل ۷ اتاق فکر در حوزه بهداشت است که ۳۰ عضو ثابت دارد.

وی با اشاره به پوشش خدمات بهداشتی مناطق غربی شهر و استان تهران توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: بالغ بر ۵.۴ میلیون نفر از جمعیت استان تهران، از خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بهره مند هستند.

عشرتی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بعد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بزرگ ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به هموطنان است.

وی افزود: تشکیل شبکه تفکر سلامت، در راستای پرهیز از دوباره کاری و موازی کاری در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است.

عشرتی گفت: شبکه تفکر سلامت، عموما مسائل پیچیده و حساس حوزه بهداشت را رصد و مورد ارزیابی قرار می دهد. به عنوان مثال، جمعیت یکی از چالش های اساسی کشور است که در اتاق فکر سلامت به آن پرداخته می شود. همچنین، موضوع کرونا، یکی دیگر از مسائل حساس است که به آن ورود کرده ایم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: کاهش درصد خطا و افزایش سرعت انتقال اطلاعات، به عنوان بخشی از اهداف تشکیل شبکه تفکر سلامت به شمار می رود.

عشرتی، از تدوین نقشه راهبردی جهت اپیدمی های آینده بیماری های حاد تنفسی کرونا به عنوان یکی از اهداف شبکه تفکر سلامت نام برد و گفت: آنلاین شدن مراکز خدمات ۱۶ و ۲۴ ساعته در راستای پیشگیری از انتقال بیماری کرونا است.

وی در ارتباط با نقشه راهبردی بیماری های حاد تنفسی، اظهار داشت: ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که غافلگیری ناشی از تبعات و خسارات کرونا، به حداقل برسد. زیرا، در جریان شیوع کرونا، بخشی از خدمات بهداشتی دچار آسیب شدند. خدماتی همچون مراقبت از مادران باردار، خدمات دندانپزشکی، واکسیناسیون و...، در دوران کرونا دچار آسیب شد