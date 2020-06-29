اولین نمایش «گورکن» در جشنواره‌ فیلم شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «گورکن» به کارگردانی کاظم ملایی و تهیه کنندگی سینا سعیدیان در اولین حضور بین المللی خود در بیست و سومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم شانگهای چین به نمایش در می‌آید.

جشنواره شانگهای یکی از جشنواره‌های الف دنیاست که در سال ۱۹۹۳ در کشور چین تأسیس شده است و تاکنون سینماگرانی همچون امیر کاستاریتسا، لوک بسون، الیور استون، دنی بویل، وونگ کار وای و نوری بیلگه جیلان ریاست هیات داوران آن را بر عهده داشته‌اند.

فیلم سینمایی «گورکن» در اولین نمایش جهانی خود به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش استعدادهای جدید آسیایی این رویداد معتبر سینمایی به نمایش درمی‌آید.

پیشتر قرار بود که این جشنواره در تاریخ ۱۳ تا ۲۲ ژوئن برگزار شود که مسئولان جشنواره مجبور شدند به دلیل اقدامات احتیاطی مقابله با ویروس کرونا زمان برگزاری آن را به تاریخ ۱۸ تا ۲۷ جولای برابر با ۲۸ تیر تا ۶ مرداد موکول کنند.

ویشکا آسایش، حسن معجونی، مهراوه شریفی‌نیا، بهنوش بختیاری، رضا بهبودی، مهدی حسینی نیا، سیاوش چراغی پور، محمود نظرعلیان، حمیدرضا محمدی، محمدامین اسدی، یدالله شادمانی، ندا دهشیری و گوهر خیراندیش از جمله بازیگران فیلم گورکن به شمار می‌آیند و از عوامل اصلی فیلم نیز می‌توان به مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: آلاله هاشمی، تدوین: بابک قائم، طراح چهره‌پردازی: محمود دهقانی، مدیرصدابرداری: محمد کیان‌ارثی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، موسیقی: مهدی پناهی، طراح صحنه: منیر رضی‌زاده، طراح لباس: ندا نصر، مدیر تولید: حامد آزادی، عنوان‌بندی و جلوه‌های ویژه بصری: امیر مهران، دستیار اول فیلمبردار: داریوش رجائی، منشی صحنه: مهشید صادقی و عکس: یوسف عبدالرضایی، فاطمه تقوی اشاره کرد.