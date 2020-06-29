بازیگران «یدو» معرفی شدند/ روایتی از آبادان در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، بازیگران و دیگر عوامل فیلم بلند سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری از تولیدات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
جعفری در این فیلم که در گونه دفاع مقدس و کودک و نوجوان است، اولین ماههای جنگ تحمیلی را در آبادان در حال محاصره به تصویر کشیده است.
محمدرضا مصباح تهیه کننده، علی درخشنده مجری طرح و برنامهریز، مهین عباسزاده و مهدی جعفری نویسندگان این اثر بلند هستند.
ستاره پسیانی، اکبر اودود، سعید آلبوعبادی، میلاد صویلاوی، محمد مهدی آلبوعلی، ریحانه آریامنش، عبدالحلیم تقلبی، حسین پوریده، حمزه وطانی، طاهره نیکآزاد و… در این فیلم ایفای نقش میکنند.
مرتضی نجفی مدیر فیلمبرداری، رشید دانشمند صدابردار، میثم مولایی تدوینگر، آیدین ظریف طراح صحنه و لباس و عباس عباسی طراح چهرهپردازی فیلم «یدو» هستند.
محمد برادران جلوههای ویژه بصری و ایمان کرمیان جلوههای ویژه میدانی فیلم «یدو» را بر عهده دارند.
همچنین جمشید بهمنی به عنوان بازیگردان، رضا نوری به عنوان دستیار اول کارگردان، آرزو نیکپور به عنوان منشی صحنه، امیر اسکندری به عنوان مدیر تولید، عماد سلمانیان به عنوان جانشین تولید، مرتضی اسکندری به عنوان مدیر تدارکات و پویا شاهچهانی به عنوان عکاس با این فیلم سینمایی همکاری دارند.
فیلم «یدو» در راستای مشارکت راهبردی کانون و بنیاد سینمایی فارابی در حوزه سینمای کودک در حال تولید است.
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