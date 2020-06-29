به گزارش خبرگزاری مهر، فارس نوشت: انتشار ویدئویی از همخوانی غلام کویتیپور با یک دختر در فضای مجازی منجر به انتشار توئیتی از سوی میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) شد که در آن ذکر کرده بود: «وقتی ساز و تنبک در مداحی وارد شد، نتیجهاش میشود همین غلام کویتیپور که با دختری هم ترانه شود. مراقب پدیده «مداحان عشق استودیو» باشیم که همراه با موسیقی و ادا و اطوار، آن هم با هزار توجیه ناروا، صدمات جدی به سنتهای دینی و میراث معنوی وارد میکنند.»
این توئیت در فضای مجازی مورد انتقادات و بحثهای بسیاری قرار گرفته که به زعم بسیاری از کارشناسان به دلیل بدفهمی قصد و منظور این مداح اهل بیت (ع) ناشی شد. بسیاری از مخاطبان با نام بردن از کارهای اثرگذار و مشهور تولید شده در قاب استودیو به این اظهارنظر تاختند و بسیاری هم این نوع از مداحی را برای جذب و جلب نظر مستمع جوان و امروزی لازم دانستند اما در این میان کمتر به آسیبها و هدف اصلی میثم مطیعی برای پرهیز از آن پرداخته شد.
سیدمهدی حسینی مداح اهل بیت (ع) در پی این بحث و جدلها و در تشریح و تفسیر این ماجرا در گفتوگو با خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس اظهار داشت: امام صادق (ع) میفرماید: «…مَعَاشِرَ الشِّیعَةِ کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْنا (امالی شیخ صدوق، مجلس ۶۲، روایت ۱۷، ص ۴۰۰)؛ امام صادق علیهالسلام فرمودند: ای شیعیان ما، مایه زیبایی ما اهل بیت نبوت باشید، نه باعث زشتی.»
وی افزود: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین در تاریخ قبل و بعد از انقلاب بر سبیل همین قاعده و قانون که رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق علیهالسلام فرمودهاند، روش و منش داشتهاند و الحمدلله با پیروی از خطّ رهبری و مراجع تقلید، کارنامه روشن این طایفه، مایه سربلندی و افتخار تاریخ تشیع است.
حسینی اضافه کرد: میراث گرانقدری که به نسل امروز جوانان شیعه، انتقال یافته محصول مجاهدتهای بیشمار عالمان بیدار دل همچون شهید اول، ثانی و ثالثها و شیخ طوسی، خواجه نصیر، علامه حلی و شیخ بهاییها بوده و وظیفه امروز آحاد جامعه محترم مادحان خاندان نبوت (ص) پاسداری همه جانبه از این میراث بینظیر است.
تمایز شیفتگی در برابر تکنولوژی با استفاده هوشمندانه از آن
این مداح اهل بیت (ع) با بیان اینکه دل باختن در برابر زرق و برقهای دنیوی و غربی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صد چندان شده است، میتواند آسیب جبرانناپذیر براین میراث وارد کند، گفت: در کمال تأسف در سالهای اخیر عدهای هرچند قلیل به بهانه نوآوری در عرصه مدح و مرثیه اهلبیت عصمت (ع) و جذب نسل جوان به فرهنگ تشیع دچار خطایی راهبردی شده و با آمیختن اسباب، آلات موسیقی و تکنیکهای سینمایی و ساختن نماهنگهایی با همین پیرنگ با فرهنگ عاشورایی، کم کم مجالس و محافلی که با نام چهارده معصوم پاک برپا میشود را به بیراهه و کژ راههها میکشانند با این خیال خام که باید از پوستین کهنه سنتها دست برداشته و با روزگار و اقتضائات آن همنوا شد!
وی افزود: از سوی دیگر باید به این نکته تأکید کرد که میتوان از صوت و تصویر بهره برد اما به آن وابسته نشد. فاصله استودیو رفتن تا استودیویی شدن زیاد است و چه بسا با رویکرد حفظ میراث صوتی تشیع امر مقبولی باشد اما نباید دچار انحرافات در تزئینی شدن و اتصال مداحی به خوانندگی شد به گونهای که شاهد بروز مداحان رپر باشیم.
حفاظت از نسل جوان و علاقهمندان به مداحی
حسینی با اشاره به اینکه لباس نامناسبی که جوامع غربی برای تخلیه انرژی نسل جوان خود دوختهاند را نباید بر پیکره مکتب فاخر عاشورایی کرد، تصریح کرد: لاجرم با استفاده از انواع آلات موسیقی و انواع الحان غنایی، مدح و مرثیه اهلبیت (س) را نباید در قالب نماهنگ ریخته و بدعت نامیمونی را پایه نهاد که میتواند منتج به استحاله پیام ثقلین یعنی قرآن و عترت شود و از آن عظمت الهی چیزی جز یک نوع سرگرمی صوتی و تصویری، منتها با پوششی مذهبی باقی نماند.
این مداح اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه باید به ذائقه نسلهای آینده اندیشید که مبادا بلایی که بر سر فرهنگ مطالعه این کشور آمد، بر سر فرهنگ عاشورا نیز بیاید، گفت: یادمان نمیرود که کتابهای ساندویچی و سادهسازی شده که در اتوبوسها و متروها گذاشته میشد و ساده نویسی و تصویریشدن کتابها، چگونه باعث نزول ذائقه مخاطبان شد و به بهانه تصویری شدن و ساده سازی پیام برای همهگیری آن، عملاً سطح ارتباط مخاطب با کتابهای منبع و مرجع کمرنگ و کمرنگتر شد.
وی افزود: امروز جوانان و نوجوانان در شهرستانها هم به مداحی علاقهمندند؛ اما رویکرد انحرافی باعث شده بعضی مداحان تازه وارد بخواهند با ضبط کلیپ و بیرون دادن محصول رسانهای، قد علم کنند. بدون آنکه با مبانی و مقاتل و به خصوص روضه خواندن آشنا باشند. روضهخوانی پایه مداحی است و ارتباط گریه کن اهل بیت با مداح یک زنجیره ارزش آفرین در طول تاریخ تشیع بوده است.
توجه به هدف برپایی هیأت برای هدایت رویکردها
حسینی با اشاره به اینکه هدف غایی از برپایی محافل روضه چیزی نیست الا برافروخته نگه داشتن چراغ هدایتی که از خون خدا مشتعل است، گفت: اینکه شخص یا اشخاصی تحت عنوان مداح خود را مجاز میدانند که با هر شکل و شمایل ناموزون و نامتناسبی به مدح و مرثیه اهلبیت بپردازند، چیزی نیست الا غفلت از اصل موضوع و یا آنکه آگاهانه عنان خود را به دست نفس اماره بالسوء سپردن! و این همان نکته خطیری است که حضرت امام صادق علیه السلام در نهایت فراست و استبصار بدان تاکید کرده و از ما شیعیان خواستهاند که از هر عملی که باعث وهن آنان شود خودداری کرده و بلکه با رعایت تقوی و عبور نکردن از خطوط قرمز شریعت محمدی (ص) مایه سربلندی و زیباییشان باشیم.
این مداح اهل بیت (ع) در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه وقتی گفتیم که این نوع کلیپ ساختنها به نام اهلبیت میتواند آغاز یک کژراهه خطرناک باشد، جمعی ما را به تحجر و واپسگرایی متهم کردند. اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، فردا روز باید کلاهمان را بالاتر گذاشته و شاهد دسته گل به آب دادنهای جدیدتر و ناپسندتر از دوستان دیروزمان باشیم.
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