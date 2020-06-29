فیلمبرداری «لحظه ای و دیگر هیچ» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «لحظه ای و دیگر هیچ» به کارگردانی کاوه قهرمان و تهیه کنندگی سیدغلامرضا موسوی طی ۲ مرحله فیلمبرداری شد. فیلمبرداری بخش اول به دلیل فصل در زمستان آغاز اما همزمان با شیوع کرونا، تعطیل شد. بخش دوم، پس از صدور مجوز برای فیلم های سینمایی توسط سازمان سینمایی کشور در خرداد ماه آغاز شد.

رعنا آزادی ور، مهدی پاکدل، سروش صحت، نازنین فراهانی، مجید نوروزی، معصومه بیگی، مهدی بزرگ زاده، سعید آجرلو و مهلا عرب بازیگران این فیلم هستند.

«لحظه ای و دیگر هیچ» داستان زندگی یک زوج در سه مقطع متفاوت است که همچون رویایی آشفته در هم تنیده اند. رویای زنی که در خوابش خود را زنی دیگر می بیند.

کاوه قهرمان فارغ التحصیل دانشگاه هنر با مدرک کارشناسی ارشد است. او فیلمسازی را از سال ١٣٨٠ با ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد و تاکنون ۲۸ فیلم کوتاه داستانی، تجربی و مستند ساخته است.

«لحظه ای و دیگر هیچ» اولین فیلم بلند سینمایی اوست.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کاوه قهرمان، تهیه کننده: سیدغلامرضا موسوی، مدیر فیلمبرداری: سیناکرمانی زاده، طراح صحنه و لباس: سارا فلاح، طراح گریم: فیروزه پرچمی، صدابردار: امیر حاجی شاهوردی، دستیار: آرش نجفیان، جانشین تهیه کننده: سینا شعربافی، مجری طرح: محمد سعیدی، مدیر تولید: میثم معراجی، مدیر تدارکات: امیر رزه نازی و مشاور رسانه ای: نگین موسوی.