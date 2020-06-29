تحویل خودروهای دپو شده به مردم خوزستان/ انجام صدور پلاک در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور جمشیدی عصر امروز در نشست خبری، اظهار کرد: موضوع هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه دپو شده در اروند (از سال ۹۷ تاکنون) صرفاً با رایزنی‌های پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان، حمایت‌های فرماندهی انتظامی خوزستان و استاندار خوزستان پیگیری شده و به مردم تحویل داده شده است.

وی در خصوص صدور پلاک‌های اروندی بیان کرد: در زمینه «خدمات پلاک گذاری مرخصی‌های اروند در اهواز» باید اعلام کرد با توجه به کاهش تردد مراجعان به این بخش کار بسیار بزرگی است که در این شهرستان انجام می‌شود.

وی از حل موضوع مذکور برای همیشه خبر داد و گفت: هشت منطقه آزاد در کشور وجود دارند و «خوزستان» تنها استانی است که خودروهای آن اجازه تردد در همه جغرافیای استان دارند و تنها جایی است که مصوب شده در خارج از منطقه آزاد پلاک گذر موقت برای مرخصی صادر شود، فقط اهواز در استان خوزستان است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با تأکید بر اینکه کار صدور پلاک گذر موقت برای خودروی اروندی کماکان در خرمشهر انجام می‌شود، یادآور شد: در استان خوزستان ۶۰ هزار خودروی پلاک اروندی وجود دارند که به طور تقریبی پنج هزار دستگاه آن در خرمشهر و آبادان باشد.

سرهنگ جمشیدی در پایان عنوان کرد: مالکان خودروهای اروندی ساکن در آبادان و خرمشهر اگر مدارک خودرویی آنها ناقص باشد، امکان دریافت مرخصی ندارند ولی در صورت تکمیل بودن مدارک شناسایی و خودرویی در کنار «پلاک جدید ۳۳» امکان دریافت پلاک گذر موقت (مرخصی) را در همان گمرک خرمشهر دارند.