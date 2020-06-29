شاگردان مجیدی باز هم پیروز نشدند/ استقلال از کورس قهرمانی دور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و دوم نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۲۱ امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی بین تیم های فوتبال استقلال و سایپا آغاز شد که این دیدار با نتیجه یک به یک مساوی به پایان رسید. مسعود ریگی(۱۵) برای استقلال و فرشید باقری(۴۵ - گل به خودی) برای سایپا گل زدند.

این دیدار در شرایطی آغاز شد که استقلال سرمربی خود را به دلیل اخراج در بازی گذشته روی سکو داشت و چندین بازیکن این تیم هم به دلیل مصدومیت و محرومیت نتوانستند تیم شان را همراهی کنند.

فرهاد مجیدی تیمش را با این ترکیب به میدان فرستاد: سید حسین حسینی، روزبه چشمی، مسعود ریگی، آرش رضاوند، سیاوش یزدانی(۸۵ محمد بلبلی)، وریا غفوری، علی دشتی، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پور(۷۴ میلیچ) ، فرشید باقری و مهدی قایدی(۷۴ سینا خادمی).

استقلال در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی خیلی زود به گل رسید و در دقیقه ۱۵ مسعود ریگی با شوتی تماشایی و زیبا از پشت محوطه جریمه دروازه نارنجی پوشان را باز کرد.

در ادامه دو تیم حملاتی را روی دروازه یکدیگر انجام دادند اما این سایپا بود که در ثانیه های پایانی نیمه اول روی گل به خودی فرشید باقری به گل تساوی رسید.

نیمه دوم را باید به نام استقلال نوشت که طی آن شاگردان فرهاد مجیدی بخش عمده ای از زمان بازی را در اختیار داشتند و موقعیت هایی را هم برای به خطر انداختن دروازه سایپا ایجاد کردند اما نتوانستند خطر جدی را ایجاد کنند.

در پنج دقیقه پایانی استقلال فشار زیادی را روی دروازه سایپا وارد کرد تا بتواند به گل برتری دست پیدا کند. مجیدی هر سه تعویض خود را هم انجام تا شاید بتواند دفاع چند لایه سایپا را باز کند اما شاگردان ابراهیم صادقی که به یک امتیاز این بازی نیاز داشتند بدون اشتباه کارشان را ادامه دادند.

استقلال با این تساوی ۳۷ امتیازی شد و در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. سایپا هم ۲۰ امتیازی شد و همچنان در رده سیزدهم باقی ماند.