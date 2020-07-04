«رسولی» مشاور رئیس و مدیرکل هیئت رئیسه مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در حکمی امیرابراهیم رسولی را به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

وی در مجلس هشتم و نهم با حکم مشاور و رئیس دفتر حدادعادل و در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (وزارت ارشاد) را عهده دار بوده است.

وی در انتخابات مجلس یازدهم حضور داشت و علی رغم حضور در لیست تهران، در لحظات پایانی به نفع وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب انصراف داد.

در سوابق وی فعالیت در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به چشم می‌خورد.