خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - محمد بیرامی: در روزهایی که موج دوم کرونا با شدت بیشتری از قبل در کشور شیوع پیدا کرده و هیچ اطلاعیه جدیدی برای فعالیت رشته‌های رزمی بخصوص تکواندو آن هم در بخش مبارزه صادر نشده و حتی ورزش در حال نزدیک شدن به تعطیلی است، فدراسیون تکواندو به عناوین مختلف از مربیان درخواست واریز وجه می‌کند و این موضوع نارضایتی برخی مربیان را در پی داشته است.

معضلی که تکواندو را این روزها رنج می‌دهد سیل پیامک‌های متفاوت و متنوعی است که در تلفن همراه مربیان دیده می‌شود که باید برای موارد مختلف مبالغی به حساب فدراسیون واریز کنند.

در روزهایی که مربیان تکواندو بخصوص آنها که تنها منبع درآمدشان مربیگری در باشگاه است، با کدام منطق باید هزینه بیمه مسئولیتی را پرداخت کنند که برایش فعالیتی ندارند. وقتی باشگاه ورزشی تعطیل است پرداخت هزینه بیمه مسئولیت چه معنایی خواهد داشت؟ هر چند در اخذ همین هزینه هم حرف و حدیث فراوان است و وقتی باشگاه ورزشی بیمه مسئولیت با نام مربی و مشخصات لازم دارد، چرا باید هزینه جداگانه پرداخت شود؟

نیت مسئولان فدراسیون در الزامی کردن اخذ بیمه مسئولیت مدنی از مربیان را به فال نیک می‌گیریم و اینکه بیمه به سود خود مربی است، ولی در زمانی که باشگاه‌ها تعطیل است چرا باید این هزینه پرداخت شود؟

از هزینه بیمه هم که بگذریم، هزینه کلاس‌های هماهنگی مربیان و داوران نیز مورد بعدی دیگری است که باید به حساب فدراسیون واریز شود. کلاس‌های مربیگری که تعطیل است، مسابقات تکواندو که برگزار نمی‌شود و با شرایطی که بر کشور حاکم است حداقل تا چند ماه آینده معضل کرونا وجود دارد و بعید است هیچ مسابقه‌ای برگزار شود، پس پرداخت هزینه برای دوره‌ای که هیچ کاربردی ندارد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا در این کلاس‌های آنلاین چیز جدیدی آموزش داده می‌شود؟

نکته مهم دیگری که این روزها مربیان را آزار می‌دهد، پرداخت جریمه بابت درج آدرس اشتباه برای ارسال احکام کمربند در سایت بانک اطلاعاتی است. مربی معتقد است که آدرس را صحیح وارد کرده، ولی حکم کمربند ارسال نشده و بعد از پیگیری مشخص شده که آدرس را به اشتباه وارد کرده است. در این شرایط مربی باید هزینه پست را یکبار دیگر و آن هم پس از اصلاح آدرس پرداخت کند. ولی مشکل اصلی اینجاست که بر اساس کدام قانون فدراسیون باید هزینه‌ای تحت عنوان جریمه دریافت کند.

خبرنگار مهر برای پیگیری این موارد و جویا شدن دلایل آن در چند مرحله با «مجید نیری» دبیر فدراسیون تماس گرفت و با وجود هماهنگی‌های صورت گرفته، ایشان حاضر به پاسخگویی نشد. متولیان تکواندو در فضای مجازی و به خصوص صفحه رسمی فدراسیون به خوبی می‌توانند بازخورد این قبیل تصمیمات را ببینند.

فدراسیون تکواندو در سالی که هزینه‌های برگزاری اردوهای آماده سازی و اعزام‌های تیم ملی را در پیش ندارد، بودجه نیم میلیاردی را دریافت کرده، هزینه‌های آزمون، کمربندهای سبز، تا مشکی و..، کلاس‌های ذکر شده در بالا را نیز دریافت می‌کند و بازهم شاهد هستیم که برخی مسئولان در مصاحبه‌های خود از مشکلات مالی سخن می‌گویند. در این بین کسی هم به شرایط مربیان توجهی ندارد و آنها که در خط مقدم آموزش و تربیت تکواندوکار قرار دارند، سخت‌ترین شرایط را پشت سر می‌گذارند و در این بین باید هزینه‌هایی را نیز به حساب فدراسیون واریز کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت ورزش باید در جهت دفاع از حقوق مربیان تکواندو یا اجازه فعالیت باشگاه‌های ورزشی را بدهد تا این مربیان منبع درآمدی داشته باشند و بتوانند از پس هزینه‌های مد نظر فدراسیون بربیایند یا اینکه باید به فدراسیون تکواندو اعلام کند که چنین مبالغی را از مربیان دریافت نکند.