محمد افکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ بیمار مشکوک به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان شناسایی شد که از این تعداد، نتیجه آزمایش ۱۱ نفر مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام افزود: از این تعداد ۸ نفر از یک روستا و در یک مهمانی و از یک منبع یکسانِ آلوده استفاده کرده بودند که نتیجه تست هر ۸ نفر مثبت شد و الباقی در پراکندگی جغرافیایی سطح شهرستان بودند و از این تعداد ۴ مورد منفی، ۳ مورد مثبت و یک مورد در حال پیگیری است، تمام افراد به بیمارستان مراجعه و مورد مداوا قرار گرفتند که در مجموع بیماری کنترل شده است.

وی در خصوص این بیماری و پیشینه آن در شهرستان نیز اظهار کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی تب دار حاد است و به وسیله کنه در بهار و تابستان شایع می‌شود، اگر انسان با دام آلوده یا لاشه و خون دام آلوده تماس داشته باشد یا به مصرف گوشت و جگر خام دام آلوده بپردازد، به این بیماری مبتلا می‌شود.

افکار با بیان اینکه این بیماری به صورت مستقیم می‌تواند از طریق گزش کنه انسان را آلوده کند، اظهار کرد: تب کریمه کنگو در بیمارستان‌ها از طریق تماس با خون افراد آلوده انتقال پیدا می‌کند؛ شروع ناگهانی تب، درد عضلانی و خونریزی از جمله علائم مهم بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام تأکید کرد: توصیه می‌کنیم مردم حتماً از طریق مراکز دارای مجوز نسبت به تهیه گوشت اقدام کنند و همچنین گوشت خریداری شده را به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه یخچال نگهداری کنند و در هنگام مصرف خوب بپزند، همچنین دامداران نیز از ارتباط با دام‌های آلوده خودداری کنند.

