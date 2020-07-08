به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان؛ شاهرخ شجاعی فر گفت: ۳۵۰ هکتار توسعه جنگل کاری در شهرستان همدان طی پارسال و امسال صورت گرفته است.

شجاعی‌فر افزود: پارسال ۲۵۰ هکتار توسعه در جنگل‌های شهرستان همدان را شاهد بودیم و امسال هم ۱۰۰ هکتار جنگل کاری جدید مدنظر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در شهرستان همدان ایجاد شده؛ بیان کرد: پارسال ۲۰۰ هکتار توسعه جنگل کاری از محل اعتبارات استانی و ۵۰ هکتار جنگل کاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در شهرستان همدان ممکن شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: در جنگل کاری‌های صورت گرفته بیشتر گونه‌های جنگلی و کم آب بر و سازگار با اقلیم منطقه مانند زالزالک، داغداغان، زرشک، پسته‌ی وحشی، سنجد، توت، کاج و سرو و بادامک کاشته شده است.