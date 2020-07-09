به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، خودروساز بزرگ آلمان، بیامدابلیو، اعلام کرد در نیمه اول ۲۰۲۰ کل فروش خودروی این شرکت در جهان، شامل برندهای مینی و رولز رویس، نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد سقوط کرده و به ۹۶۲,۵۷۵ دستگاه رسیده است.
طبق بیانیه شرکت بیامدابلیو، دادههای فروش ۶ ماه اول امسال تحت تأثیر تعطیلی موقت فروشگاههای خردهفروشی خودرو در سراسر جهان تحت تأثیر محدودیتهای قرنطینهای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، قرار گرفته است.
پیتر نوتا، یکی از اعضای هیأتمدیره بیامدابلیو میگوید: این در حالی است که فروش سه ماهه دوم ما شاهد تحولات مثبتی در چین بود و از دوباره نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
هرچند فروش بیامدابلیو و مینی در ۶ ماه اول امسال در چین ۶ درصد سقوط کرد و به ۳۲۹,۰۶۹ دستگاه رسید اما این در حالی بود که فروش سه ماهه دوم نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد کرده بود.
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