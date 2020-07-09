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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۶

استاندار کردستان:

ایجاد زیرساخت‌ها برای اهدای عضو در استان کردستان ضروری است

ایجاد زیرساخت‌ها برای اهدای عضو در استان کردستان ضروری است

سنندج - استاندار کردستان بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای امکان‌پذیر شدن اهدای عضو در استان تأکید کرد.

بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در اولین جلسه تأسیس شعبه اهدا عضو ایرانیان در استان کردستان, گفت: تأسیس شعبه اهدا عضو در کردستان گام اول و یک اقدام ضروری برای فراهم شدن بسترهای لازم و فرهنگ سازی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سالانه به دلایل زیادی تعدادی از افراد دچار مرگ مغزی و اعضای آنها قابلیت پیوند به بیماران نیازمند را دارد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فراهم شدن پیوند عضو می‌تواند گامی مهم در ترویج این امر انسانی و خداپسندانه باشد.

استاندار کردستان خواستار استفاده از ظرفیت روحانیون، هنرمندان، فرهنگیان و گروه‌های مرجع در راستای تشویق مردم برای اهدا عضو افرادی از خانواده شأن که امکان زندگی ندارند شد و اظهار داشت: ما نیز وظیفه داریم از هر روش ممکن به شعبه اهدا عضو در استان کمک کنیم.

کد مطلب 4969637

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