بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در اولین جلسه تأسیس شعبه اهدا عضو ایرانیان در استان کردستان, گفت: تأسیس شعبه اهدا عضو در کردستان گام اول و یک اقدام ضروری برای فراهم شدن بسترهای لازم و فرهنگ سازی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سالانه به دلایل زیادی تعدادی از افراد دچار مرگ مغزی و اعضای آنها قابلیت پیوند به بیماران نیازمند را دارد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فراهم شدن پیوند عضو می‌تواند گامی مهم در ترویج این امر انسانی و خداپسندانه باشد.

استاندار کردستان خواستار استفاده از ظرفیت روحانیون، هنرمندان، فرهنگیان و گروه‌های مرجع در راستای تشویق مردم برای اهدا عضو افرادی از خانواده شأن که امکان زندگی ندارند شد و اظهار داشت: ما نیز وظیفه داریم از هر روش ممکن به شعبه اهدا عضو در استان کمک کنیم.