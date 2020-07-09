به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با ادامه تصویربرداری سریال «برف بی‌صدا می‌بارد» به نویسندگی مسعود بهبهانی نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجری، کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که مدتی پیش و در سکوت خبری در شهرک غزالی کلید خورده بود؛ از لوگوی این سریال رونمایی شد.

«برف بی‌صدا می‌بارد» عنوان سریالی سه فصلی است که در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۹۰ روایت می شود و با گذشت ۸ ماه از زمان پیش تولید، مدتی است وارد فاز تولید شده و اسامی بازیگران و عوامل این سریال در اخبار آتی اعلام خواهد شد.

این سریال ۲۵۰ قسمتی که محصول فیلم و سریال شبکه سه سیماست، در زمانی حدود ۱۰ هزار دقیقه تولید شده و فصل اول و دوم آن که در دهه ۶۰ و ۷۰ سپری و در ۱۰۰ قسمت تولید می شود؛ در حال حاضر جلوی دوربین رفته و فصل سوم این سریال که دهه ۹۰ را روایت می کند، هم اکنون مراحل نگارش را می گذراند.

مسعود بهبهانی نیا نویسنده این سریال تلویزیونی، پیش از این نویسندگی سریال «کیمیا» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که در ۱۱۰ قسمت تولید شده بود را به عهده داشته و این سریال ۲۵۰ قسمتی که از سال ۹۴ تحقیق و نگارش آن آغاز شده، پس از «کیمیا» رکوردی جدید در پرونده کاری این نویسنده خواهد بود.