به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولیت اجتماعی مجموعهای از اصول اخلاقی، برای حفظ منافع جامعه است که با مشارکت تک تک افراد جامعه محقق میشود.
با توجه به ویژگی خاص بحران کرونا از نظر شیوع، نداشتن واکسن و درمان برای جلوگیری از ابتلاء به این بیماری، نقش تک تک افراد جامعه در مهار و کنترل آن بسیار مهم است.
پیرزن ۹۵ ساله ساکن روستای بویک با وجود داشتن سن بالا و نداشتن سواد کافی، در زمینه پیشگیری از کرونا نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی حساسیت و دقت نظر بالایی دارد.
بیرجند- پیرزن ۹۵ ساله ساکن روستای بویک در زمینه پیشگیری از کرونا نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی حساسیت و دقت نظر بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولیت اجتماعی مجموعهای از اصول اخلاقی، برای حفظ منافع جامعه است که با مشارکت تک تک افراد جامعه محقق میشود.
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