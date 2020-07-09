۱۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان شاهرود بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در استانداری سمنان ضمن بیان اینکه افزون بر دو ماه است که وضعیت شهرستانهای شاهرود و میامی ازنظر شیوع کرونا ویروس بر اساس رنگبندی سفید است و فوتی به دلیل ابتلاء به این ویروس در مدتزمان مذکور ثبتنشده است، اظهار داشت: این در حالی است که اکنون ۱۱ بیمار مبتلابه کرونا ویروس در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری هستند.
وی با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا ویروس تاکنون آزمایش کرونا ویروس ۹۱۹ نفر در شهرستانهای شاهرود و میامی بهطور قطعی مثبت شد، تصریح کرد: از این تعداد ۸۴۵ نفر با بهبودی از بیمارستان مرخص شدند و ۶۳ نفر جان خود را از دست دادند.
وضعیت سفید شاهرود ازنظر شیوع کرونا ویروس شکننده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه در هفته گذشته دو تا سه بیمار مبتلا در بیمارستان شاهرود بستری بودند، تأکید کرد: افزایش یکباره تعداد مبتلایان نگرانکننده است و وضعیت سفید شاهرود ازنظر شیوع کرونا ویروس شکننده است.
چمن با تأکید بر اینکه اکنون استان سمنان در حصار استانهایی که در وضعیت نارنجی و قرمز هستند، قرار دارد، اعلام کرد: نمیتوان به دلیل شیوع کرونا ویروس، فرهنگ، مذهب، اقتصاد، گردش و… مردم را تعطیل کرد بلکه نظام سلامت باید رویکردهای جدیدی را برای جلوگیری از شیوع این ویروس با فرهنگسازی و آموزش مستمر اتخاذ کند.
وی با اشاره به اینکه آموزش در زمان ترخیص بیماران مبتلابه کرونا از اقدام خوب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای جلوگیری از شیوع این ویروس بوده است، خاطرنشان کرد: همه رویکردها برای مقابله با کرونا ویروس باید پیشبینی شود و به معنای واقعی رفتار این ویروس ناشناخته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه مردم باید نسبت به رعایت نکات بهداشتی اهتمام ویژهای بورزند، یادآور شد: باید مردم این موضوع را بپذیرند که حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه باید با این ویروس درگیر باشند و مردم با پذیرش ماندگاری ویروس کرونا، در سبک زندگی خود تغییر حاصل کنند و با همدلی مردم برای عبور از این بحران میتوان اقدام کرد.
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