علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۷ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعال است، گفت: مراکز نیکوکاری در این استان به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت راه اندازی می‌شوند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون این مراکز نیکوکاری در ۱۰ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.

وی گفت: مراکز نیکوکاری توسط مردم همان منطقه و به صورت محله محور با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند که کمک‌های جمع‌آوری شده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان می‌رسد.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری در سالجاری بیش از هشت میلیارد تومان به نیازمندان کمک کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.