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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۴

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۷۷ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعال است

۷۷ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تعداد مراکز نیکوکاری در این استان، گفت: در حال حاضر ۷۷ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعال است.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۷ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعال است، گفت: مراکز نیکوکاری در این استان به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت راه اندازی می‌شوند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون این مراکز نیکوکاری در ۱۰ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.

وی گفت: مراکز نیکوکاری توسط مردم همان منطقه و به صورت محله محور با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند که کمک‌های جمع‌آوری شده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان می‌رسد.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری در سالجاری بیش از هشت میلیارد تومان به نیازمندان کمک کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

کد مطلب 4969942

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