به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین با غول تاکسی اینترنتی چین، دیدی چاکسینگ شریک میشود تا استفاده از ارز دیجیتال دولتی خود را تست کند. یوآن دیجیتال ممکن است در همین سال آینده برای استفاده عمومی عرضه شود.
شرکت دیدی اعلام کرد که بانک مرکزی در حال همکاری با این شرکت است تا درگاه پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتالی خود (دیسیایپی) را روی نرمافزار موبایلی تاکسی اینترنتی دیدی فعال کند.
شرکت دیدی که در حال حاضر بیش از ۵۵۰ میلیون نفر کاربر فعال دارد و به عنوان اوبر چینی شناخته میشود، یکی از اولین شرکتهای جهان خواهد بود که از ارز دیجیتال ساخته شده توسط یک دولت استفاده میکند.
طبق بیانیه دیدی دولت به دنبال حمایت از توسعه بخشهای واقعی اقتصاد با خدمات مالی نوآورانه است.
به جز خدمات تاکسی اینترنتی دیدی تقاضا برای کرایه ماشین از این شرکت (اشتراک خودرو) از ۳۰ میلیون در روز فراتر رفته است و بخش کرایه دوچرخه (اشتراک دوچرخه) این شرکت به ۱۰ میلیون تقاضا در روز رسیده است.
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