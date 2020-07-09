به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در پی انتشار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها به اطلاع می‌رساند:

این اخبار هیچ منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.

آنچه بر همگان عیان است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخش‌های دولت در همین راستا قدم برمی دارند.

همانطور که در صحبت‌های سخنگوی محترم دولت هم تاکید شد در قرارداد ٢٥ ساله با چین هیچ مساله محرمانه‌ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و… نداشته ایم.

در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد گسست میان مردم و بهره برداری به نفع خواسته‌های نامشروع خود در مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان هستند، بی تردید تقویت انسجام و همبستگی و تزریق امید به آحاد مردم در جامعه حسب فرمایشات مقام معظم رهبری جز مهمترین اهداف سازمان‌های مناطق آزاد کشور است.

و انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز همگام و همراه با سایر بخش‌ها در راستای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم عزیز فعالانه و مسئولانه اقدام نمایند.