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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۳:۱۳

از طریق سازمانهای غیردولتی؛

کنگره آمریکا لایحه کمک مالی به فلسطینیان را بررسی می کند

کنگره آمریکا لایحه کمک مالی به فلسطینیان را بررسی می کند

یک کمیسیون فرعی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، تصمیم دولت این کشور برای تعلیق کمک مالی به فلسطینیان لغو می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک کمیسیون فرعی در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه طرحی را تصویب کرد که در حوزه بودجه کمک خارجی، تصمیم دولت «دونالد ترامپ» برای تعلیق کمک مالی به فلسطینیان را لغو می‌کند و اعطای کمک مالی چند میلیون دلاری به سازمان‌های غیردولتی فعال در کرانه باختری و نوار غزه را مجدداً برقرار خواهد کرد.

این اقدام کمیسیون فرعی وابسته به کمیته تخصیص [بودجه] مجلس نمایندگان آمریکا ۲۵۵ میلیون دلار کمک مالی به کشورها را در سال مالی ۲۰۲۱ مجدداً برقرار خواهد کرد. این کمک مالی در سال ۲۰۱۸ و پس از آنکه مقامات فلسطین طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را رد کردند، از سوی دولت آمریکا قطع شد.

شایان ذکر است که این طرح از سوی «نیتا لووی» رئیس این کمیسیون فرعی ارائه شده است. نیتا لووی دموکرات از ایالت نیویورک یکی از طرفداران پروپاقرص رژیم صهیونیستی و یکی از متنفذترین قانونگذاران یهودی در کنگره آمریکا به شمار می‌رود.

لووی مدعی است که لایحه پیشنهادی وی این کمک مالی را از طریق سازمان‌های غیردولتی فعال در منطقه «مستقیماً به مردم فلسطین» تحویل می‌دهد.

کد مطلب 4970158

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