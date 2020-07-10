به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سفر به سوریه با «علی ایوب» وزیر دفاع این کشور دیدار و طرفین در زمینه گسترش همکاریهای نظامی توافقنامه امضا کردند.
بر اساس این گزارش، توافقنامه همکاری ایران و سوریه بر گسترش همکاریهای نظامی و امنیتی در زمینه فعالیت نیروهای مسلح و ادامه هماهنگیها تأکید دارد.
در گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با وزیر دفاع سوریه دو طرف اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار دادند و برضرورت خروج نیروهای بیگانهای که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند تاکید کردند.
سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر اینکه سامانههای پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم همکاریهای نظامی میان دو کشور، تقویت خواهیم کرد، گفت: ترکیه کمی در اجرای تعهدات خود در قبال تفاهمات صورت گرفته در آستانه مبنی بر خارج کردن گروههای تروریستی از سوریه تأخیر داشته است.
وی افزود: ترکیه باید بداند که حل مشکلات امنیتی کشور از طریق مذاکره و ایجاد تفاهم با طرف سوری و نه از طریق حضور نظامی در خاک سوریه صورت میپذیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تأکید کرد: مردم و کشورهای منطقه از حضور آمریکا استقبال نمیکنند و پاسخ ما به یاوهگوییهای آمریکا ادامه دارد.
سرلشکر باقری در پایان تاکید کرد: توافق امضا شده اراده ما را برای همکاری مشترک در زمینه مقابله با فشارهای آمریکا بالا میبرد.
علی ایوب در این دیدار با بیان اینکه اگر دولت آمریکا میتوانست ایران، سوریه و محور مقاومت را به زانو در بیاورد، یک لحظه هم درنگ نمیکرد، گفت: هر چه هزینه پایداری بالاتر برود با این حال، کمتر از هزینه تسلیم شدن است.
وی همچنین در ارتباط با تحریم آمریکا علیه سوریه موسوم به «سزار» گفت: قانون سزار با سوریها میجنگد در [تهیه] خوراک، دارو و غذای کودکانشان. تلاش میکنیم با تبعات این قانون مقابله کنیم.
وزیر دفاع سوریه افزود: اسرائیل شریک قوی آمریکا در جنگ علیه سوریه است. گروههای تروریستی بخشی از تجاوزات اسرائیلیها هستند.
وی تأکید کرد: ارتش سوریه که از سال ۲۰۱۱ ایستادگی کرده و ساختار سوریه را حفظ کرده است و بدون شک پیروز خواهد شد.
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