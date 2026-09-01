الهامی: برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در آیین تجدید میثاق فرماندهان، مسئولان و کارکنان پدافند هوایی ارتش با قائد شهید امت که به مناسبت دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، در حرم مطهر رضوی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: امروز نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره‌گیری از توان جوانان متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین و دستاوردهای دانش‌بنیان، به وظیفه ذاتی خود در حفاظت و حراست از آسمان کشور عمل می‌کند و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی آماده است.

وی درباره رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان تأکید کرد و افزود: وحدت و انسجام میان مردم و نظام، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و این همدلی و همراهی همچنان با قدرت و استحکام ادامه دارد.

سرتیپ الهامی با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری باید چراغ راه مسئولان و آحاد جامعه باشد، تصریح کرد: تأکیدات حکیمانه معظم‌له بر وحدت، انسجام و همدلی، همواره زمینه‌ساز افزایش اقتدار و استحکام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش درباره دستاوردهای این نیرو در عرصه دفاعی، خاطرنشان کرد: جوانان متخصص، متعهد و توانمند کشور با تکیه بر دانش، تخصص و روحیه جهادی، در مسیر توسعه توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و فناوری‌های روز گام برمی‌دارند، دستاوردهای به‌دست‌آمده در عرصه‌های مختلف دفاعی و در جریان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز، حاصل بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشمندان و متخصصان کشور و استفاده از خرد جمعی و مشورت‌های سازنده بوده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: نیازمندی‌ها و سامانه‌های دفاعی کشور به‌صورت مستمر با بهره‌گیری از توان جوانان متخصص به‌روزرسانی و ارتقا می‌یابد تا در برابر هرگونه تهدید احتمالی، آمادگی لازم وجود داشته باشد و امنیت پایدار کشور تأمین شود.

سرتیپ الهامی با تأکید بر نقش جوانان در پیشرفت‌های دفاعی کشور گفت: اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر توان علمی و تخصصی جوانان، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه دفاعی و پدافندی است.

وی در پایان تأکید کرد: امنیت، اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران مرهون رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و همه ما وظیفه داریم با تلاش، مجاهدت و عمل به وظایف خود، زمینه تحقق هرچه بیشتر منویات معظم‌له را فراهم کنیم.