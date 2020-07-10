اعلام آخرین وضعیت مدافع و مهاجم مصدوم استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاوه ستوده در گفت‌وگو با رسانه باشگاه استقلال، در خصوص وضعیت سیاوش یزدانی گفت: این بازیکن به دلیل احساس درد در اواسط تمرین روز پنجشنبه، از زمین تمرین خارج شد و بلافاصله اقدامات درمانی در خصوص وضعیتش صورت پذیرفت.

ستوده افزود: از این بازیکن دو MRI گرفته شد که نتایج آن طبیعی بود و خود این بازیکن احساس دردی نمی‌کرد ولی در تست فانکشنال (عملکردی)، او احساس درد داشت و به همین دلیل مجوز تمرین کردن برای او صادر نشد و او باید فیزیوتراپی کند.

پزشک تیم استقلال گفت: همچنین در خصوص وضعیت ارسلان مطهری هم باید بگویم که خوشبختانه کارهای درمانی او به خوبی پیش رفته و از روز یکشنبه او تمرینات خود را از سر خواهد گرفت.