دستگیری ۲۵ قاچاقچی مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر در سخنانی با اشاره به عزم راسخ پلیس لرستان در برخورد با مخلان امنیت اجتماعی، اظهار داشت: بیست و نهمین مرحله از طرح «آرامش در شهر» باهدف ضربهزدن به شبکه سوداگران مرگ با اشراف دقیق اطلاعاتی و عملیاتی در سراسر استان به اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی یگانهای عملیاتی و باتکیهبر اشراف کامل اطلاعاتی، موفق شدند، ۲۵ قاچاقچی عمده و ۱۵۹ خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و در عملیات دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این مرحله از عملیات، بیش از ۱۱۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد، افزود: ۱۱ دستگاه خودروی متعلق به این سوداگران نیز توقیف شد.
سردار هاشمیفر با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر در صدر اولویتهای عملیاتی پلیس قرار دارد، عنوان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس بااقتدار کامل اجازه نخواهند داد مروجان این بلای خانمانسوز، فضای جامعه را ناامن کنند.
وی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خریدوفروش مواد مخدر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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