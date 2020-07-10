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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

حجت‌الاسلام سیدحامد علیزاده موسوی خبر داد:

بررسی «رابطه قرآن و کتاب مقدس» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

بررسی «رابطه قرآن و کتاب مقدس» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

پروژه علمی «نقد و بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحامد علیزاده موسوی، مسئول پروژه علمی «نقد و بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس» در گفت‌وگویی گفت: این پروژه از اواخر سال ۱۳۹۶ در این پژوهشکده آغاز شد و در اواخر سال ۱۳۹۸ هم خاتمه یافته است.

وی با بیان اینکه این پروژه علمی قرار است در قالب یک کتاب منتشر شود، اظهار کرد: هم‌اکنون کار ارزیابی علمی و تأیید نهایی آن انجام و در آستانه نشر است و امیدواریم که به زودی منتشر شود، گرچه نمی‌توان زمان دقیقی برای نشر این اثر اعلام کنیم.

علیزاده موسوی با بیان اینکه این اثر در حدود ۲۵۰ صفحه نگارش یافته است، افزود: فصل اول شامل؛ مقدمه، پیش‌فرض‌ها و مبانی دیدگاه است که به مبانی دیدگاه و روش‌شناسی خانم نویورت پرداخته است؛ فصل دوم هم درباره رهیافت وی در مورد رابطه قرآن و کتاب مقدس است.

مسئول پروژه علمی «نقد و بررسی دیدگاه آنجلیکا نویورت درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس»، تصریح کرد: فصل سوم هم بررسی دیدگاه‌های وی به صورت مطالعات موردی است یعنی سوره الرحمان با مضمون ۱۳۶ مقایسه شده یا توحید با سفر پیدایش و سوره بلد با سفر خروج مقایسه می‌شود. فصل چهارم فصل نقد و ارزیابی دیدگاه این مستشرق است که در سه بخش رهیافت و دیدگاه‌های وی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دیدگاه وی قدری از دیدگاه پیشینیان خود متفاوت و تا حدودی با دیدگاه اسلامی نزدیک است، اضافه کرد: آثار وی تاکنون چه به زبان انگلیسی، آلمانی و …مورد واکاوی قرار نگرفته بود، به خصوص بحث اختلاف دیدگاه وی با پیشینیان خود درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس به همین دلیل ما وارد این پروژه شدیم.

پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با بیان اینکه روش وی تاریخی انتقادی است، تأکید کرد: گرچه وی تلاش کرده تا مقداری با اندیشمندان اسلامی در این زمینه همسو باشد، ولی باز در لفافه حرف‌های خود را بیان کرده است.

کد مطلب 4970241

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