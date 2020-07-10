بررسی «رابطه قرآن و کتاب مقدس» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

وی با بیان اینکه این پروژه علمی قرار است در قالب یک کتاب منتشر شود، اظهار کرد: هم‌اکنون کار ارزیابی علمی و تأیید نهایی آن انجام و در آستانه نشر است و امیدواریم که به زودی منتشر شود، گرچه نمی‌توان زمان دقیقی برای نشر این اثر اعلام کنیم.

علیزاده موسوی با بیان اینکه این اثر در حدود ۲۵۰ صفحه نگارش یافته است، افزود: فصل اول شامل؛ مقدمه، پیش‌فرض‌ها و مبانی دیدگاه است که به مبانی دیدگاه و روش‌شناسی خانم نویورت پرداخته است؛ فصل دوم هم درباره رهیافت وی در مورد رابطه قرآن و کتاب مقدس است.