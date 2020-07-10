به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای، شهادت «ابراهیم مصطفی ابو یعقوب» جوان فلسطینی در شهر سلفیت در کرانه باختری را تبریک و تسلیت گفت و خواستار مشارکت گسترده در مراسم تشییع پیکر وی شد.

بر اساس این گزارش، حماس ضمن تقدیر از خانواده این شهید فلسطینی، تاکید کرد که خون شهدا چراغ راه ملت فلسطین در مسیر پیروزی و استقلال خواهد بود و موجب شعله ور شدن انتفاضه همه جانبه و فراگیر علیه رژیم اشغالگر و شهرک نشینان جنایتکار صهیونیست خواهد شد.

این جنبش عموم فلسطینیان ساکن استان سلفیت را به مشارکت گسترده در مراسم تشییع پیکر این شهید فلسطینی دعوت کرد.

جنبش حماس تاکید کرد که مقاومت فراگیر و همه جانبه تنها گزینه کارساز و موثر برای مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی و طرح های شوم و توسعه طلبانه آن به ویژه طرح الحاق کرانه باختری است.

این جنبش همچنین فلسطینیان ساکن مناطق مختلف کرانه باختری را به رویارویی با اشغالگران صهیونیست فراخواند.

جوان ۳۳ ساله فلسطینی اخیراً در شمال استان سلفیت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست به سمت این جوان فلسطینی تیراندازی کرده و او را از ناحیه گردن هدف قرار دادند که در نهایت پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی و جراحات وارده به شهادت رسید.