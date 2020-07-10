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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۴

نماینده ائتلاف عراقیون:

مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از عراق برای «الکاظمی» الزام آور است

مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از عراق برای «الکاظمی» الزام آور است

یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد که مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از کشور برای دولت مصطفی الکاظمی الزام‌آور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «سالم الطفیلی» نماینده ائتلاف عراقیون اعلام کرد که مصوبه اخیر پارلمان عراق مبنی بر بیرون راندن نظامیان آمریکایی برای دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور الزام‌آور است.

وی بیان کرد: مصوبه پارلمان عراق در این‌باره برای الکاظمی و دیگران الزام آور بوده چرا که این مصوبه از سوی بالاترین قوه مقننه کشور تصویب شده است. الطفیلی همچنین گفت: مانعی بر سر راه توافقات اقتصادی و تجاری و همچنین امنیتی در زمینه ارائه اطلاعات میان عراق و آمریکا وجود ندارد و می توان توافقنامه ها را اجرایی کرد. این نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: بیرون راندن نظامیان خارجی یک درخواست مردمی و سیاسی الزام‌آور است.

وی در خصوص سفر الکاظمی به آمریکا گفت: پارلمان عراق تا به این لحظه از هدف سفر الکاظمی به آمریکا اطلاعی ندارد.

کد مطلب 4970500
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • ج IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
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      ترامپ قاتل است باید محاکمه شود و محکوم به مرک شود تا عدالت بر قرار شود حتمآ

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